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世足／王牌C羅領軍進球！葡萄牙首戰險勝迦納

▲葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）射門。（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）射門。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2022卡達世界盃足球賽，今天上演葡萄牙與迦納之戰，葡國由超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo領軍，上半場兩軍踢成0:0，下半場63分鐘左右，Cristiano Ronaldo罰踢12碼進球，不過迦納由Andre Ayew下半場28分鐘進球追平，不過葡萄牙發揮實力，連續在Sequeira、Rafael Leao進球後，最終以3:2贏球。

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Cristiano Ronaldo上半場屢次攻進禁區，甚至射門都沒有成功，下半場17分鐘，Cristiano Ronaldo接獲隊友傳球，但是在禁區被迦納球員放倒，他也把握住機會，順利在下半場進球。

Cristiano Ronaldo也成為第一位在五屆世足賽都進球的球員，是史上第一人。不過這也喚醒迦納進攻，André Ayew利用葡萄牙大意，接獲傳球追平。

葡萄牙還是厲害，3分鐘內屢次進攻禁區，先由Sequeira帶入禁區射門，之後又在迦納發生失誤狀況，Rafael Leao再次射門，也幫助葡萄牙一度以2分領先。

但事葡萄牙或許有點大意，換下C羅等主將後，迦納反而靠Abdoul-Razak Boukari突圍進球，C羅下場後表情十分不滿。傷停補時狀況，雙方未再進球，葡萄牙首戰驚險過關。

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