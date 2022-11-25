北醫打造「數據導向」智慧醫院　大數據助病人照護

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北醫學大學附設醫院邱仲峯院長表示，隨著數位科技與資訊系統發展，醫療機構推動病歷結構化與資料數位轉型，產生巨量臨床照護與行政管理資料，數據嚴然已成為醫院重要資產跟核心生產工具。有鑑於此，北醫體系於111年3月啟動三院醫療資訊3.0升級，同時也率先全國醫療機構導入微軟Power BI Premium，透過數據與BI、AI完美結合，打造以數據導向之智慧醫院。
大數據分析時代 協助組織決策、流程改善
台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正也強調，在國際邁入大數據分析的時代，愈來愈多醫療院方不只透過BI資料報表平台呈現即時視覺化數據，透過資料的堆疊，後續還可以延伸有助於組織決策或流程改善，如輔助臨床醫療決策、智慧醫院的自動化流程開展以及進階AI資料分析應用等。
臨床決策、全人照護 需累積經驗並創新技術
臺北醫學大學附設醫院魏柏立副院長則表示，在全球推動智慧醫院及數據導向的醫院管理浪潮下，除了國內相互學習外，更需要汲取國際同儕的經驗，因此邀請Johns Hopkins Medicine、UNC Health、University of New South Wales等國外機構專家與會，共同學習如何推動與應用BI與AI，也讓我們重新省思，在數位轉型趨勢下，是否忽略了病人及家屬的需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55905
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw