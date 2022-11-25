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血糖控不好恐是C肝影響！？及早清零還能降肝癌風險！

▲ （圖／今健康）
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今健康

今健康／陳宇恩

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現在C肝已經有藥物可以治癒，是最有機會清零的疾病。對於糖尿病病友而言，血糖控制差可能也和C肝病毒有關。值得注意的是，合併C肝感染的糖尿病病友治癒後，不僅有助血糖控制，也可降低心血管疾病、腦中風、腎臟疾病等常見併發症，更能降低肝癌風險。

中華民國糖尿病衛教學會推出《糖友C肝愛計較》創意鄉土劇衛教影片以及系列衛教活動，邀請鄉土劇演員化身衛教大使，與專家共同呼籲全台糖尿病病友篩C肝、治C肝，別讓自己的健康受到肝病威脅！

百萬糖友刻不容緩！早篩早治擺脫C肝

世界衛生組織訂於2030年消除病毒性肝炎，衛生福利部也擬定「國家消除C肝政策綱領」，希望提早於2025年達成消除C肝的願景。為了協助更多民眾及早發現與治療，政府擴大補助成人預防保健之B、C肝篩檢，45至79歲民眾（原住民40至79歲）一生可有一次免費篩檢機會。

衛生福利部國家消除C肝辦公室蒲若芳主任指出，糖尿病為C肝的主要肝外共病之一，政府近年亦針對糖尿病共同照護網的糖尿病病友加強C肝篩檢。然而，最新資料顯示，參與糖尿病醫療給付改善方案的糖尿病病友中，接受C肝篩檢的比率僅6成。若以全台糖尿病230萬人推估，約有接近百萬名糖尿病病友不清楚自己是否同時遭受C肝病毒的威脅。呼籲全民，尤其是糖友主動篩檢與治療，讓肝病不再是台灣的國病。



清除C肝穩控血糖、遠離肝癌

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病病友普遍在意血糖控制與心血管疾病、腎臟疾病的關係，但若同時罹患C肝，也會影響血糖控制並且併發這些相關疾病。研究顯示，清除C肝病毒能讓糖化血色素平均下降0.45％，血糖下降22 mg/dl；早年本土研究也顯示，糖尿病病友若未積極治療，未來罹患肝癌的風險是一般糖尿病病友的6倍以上。

C肝治癒率高達99%！篩檢免費、治療也免費！

台灣肝病醫療策進會高嘉宏理事長表示，C肝雖然以感染肝細胞為主，但同時也會造成全身性及血管慢性發炎。研究發現，C肝病毒會引發胰島素阻抗，血糖、血壓、血脂上升與內皮細胞異常，最終引發心血管疾病與腦中風。因此，糖尿病病友合併有C肝感染應該積極治療，目前健保全額給付口服抗C肝病毒藥物，且效果良好，服藥3個月內的C肝治癒率可達99%。



篩檢免費、治療也免費，只要民眾願意，就能受到良好的醫療照護。因此，提醒糖尿病病友在定期回診時，不要忘了詢問醫師或護士自己是否做過C肝篩檢。如果沒有做過檢查，應儘早檢測C肝或可趁著抽血檢驗空腹血糖時，同時加驗C肝。

中華民國糖尿病衛教學會也啟動「糖友C肝清零」計畫，包含治療指引、C肝萬人篩檢與《糖友C肝愛計較》衛教短片，邀請王中皇、林嘉俐、馬國賢與董至成等知名的鄉土劇演員擔任宣傳大使，透過創意鄉土劇影片以及系列衛教活動，鼓勵糖尿病病友積極接受C肝篩檢與治療，遠離額外健康威脅。



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