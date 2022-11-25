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選前最後衝刺　謝國樑與馬英九緊握手喊話「勝利在握」

▲馬英九今一大早奔赴基隆拉抬選情，最後關頭謝國樑盼獲加持，緊握馬英九的手並喊話「勝利在握」。（圖／謝國樑辦公室提供）
▲馬英九今一大早奔赴基隆拉抬選情，最後關頭謝國樑盼獲加持，緊握馬英九的手並喊話「勝利在握」。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022選舉邁入最後倒數，前總統馬英九今（25）日上午再度前往基隆，與國民黨基隆市長候選人謝國樑一同共進早點及掃街拜票。為宣示勝利決心，謝國樑行前受訪時握起馬英九的手，盼最後關頭得到馬英久的加持。而馬也打趣說，「我認為謝國樑會很爭氣。」

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謝國樑今上午與馬英九共進早餐，隨後展開車隊掃街活動。針對謝國樑昨呼籲選前不要出奧步，反遭民進黨基隆市長候選人蔡適應批，最先出奧步的就是他自己。

謝國樑行前受訪表示，他昨天是很誠心呼籲各陣營，並沒有特別指哪個候選人或政黨，只是台灣民主現在非常成熟，呼籲各陣營與各政黨候選人，應該把最後局勢穩定，並保護好自己安全，不要出任何意外。謝強調，候選人都有義務，不要最後有什麼大變化，也讓基隆與台灣民主更加穩定與安定。

此外，基隆市政府昨也遭基層公務人員踢爆，基市府環保局長於群組中動員環保局同仁參加蔡適應造勢活動，讓員工敢怒又不敢言。謝國樑則說，他更在意環保局這陣子以來，都沒有針對抹黑又不具名他的布條作任何處理。

謝國樑認為，不當動員是一回事，假如是用職權，故意讓抹黑他的布條留在原位，同時間又動員員工參加造勢，這樣的環保局長並不稱職。

由於這周天氣不佳，是否擔心選民投票意願?謝國樑也說，當然都希望好天氣，讓所有選民都能舒適出來投票，他也會禱告有好天氣。

馬英九除今上午赴基隆拉抬外，晚間又會再前往基隆與謝國樑合體，引發外界質疑是基隆選情較緊張。馬英九則強調，這1、2個月都一樣，哪邊有需要，他就去到哪邊。

最後，行前謝國樑也喊話，最後關頭盼得到馬英九加持，希望可以「勝利在握」，明天一定會迎接勝利，隨後並緊握起馬英九的手，馬也說，「我認為謝國樑會很爭氣。」

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