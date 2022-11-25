選前最後衝刺　謝國樑與馬英九緊握手喊話「勝利在握」

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謝國樑行前受訪表示，他昨天是很誠心呼籲各陣營，並沒有特別指哪個候選人或政黨，只是台灣民主現在非常成熟，呼籲各陣營與各政黨候選人，應該把最後局勢穩定，並保護好自己安全，不要出任何意外。謝強調，候選人都有義務，不要最後有什麼大變化，也讓基隆與台灣民主更加穩定與安定。
此外，基隆市政府昨也遭基層公務人員踢爆，基市府環保局長於群組中動員環保局同仁參加蔡適應造勢活動，讓員工敢怒又不敢言。謝國樑則說，他更在意環保局這陣子以來，都沒有針對抹黑又不具名他的布條作任何處理。
謝國樑認為，不當動員是一回事，假如是用職權，故意讓抹黑他的布條留在原位，同時間又動員員工參加造勢，這樣的環保局長並不稱職。
由於這周天氣不佳，是否擔心選民投票意願?謝國樑也說，當然都希望好天氣，讓所有選民都能舒適出來投票，他也會禱告有好天氣。
馬英九除今上午赴基隆拉抬外，晚間又會再前往基隆與謝國樑合體，引發外界質疑是基隆選情較緊張。馬英九則強調，這1、2個月都一樣，哪邊有需要，他就去到哪邊。
最後，行前謝國樑也喊話，最後關頭盼得到馬英九加持，希望可以「勝利在握」，明天一定會迎接勝利，隨後並緊握起馬英九的手，馬也說，「我認為謝國樑會很爭氣。」