高空現調珍奶！星宇航空機上推出經典台灣手搖飲

明（2023）年元旦起三萬英尺的高空也能喝到珍珠鮮奶茶！星宇航空今（25）日宣布，為配合A350新機上線，全航線服務再升級，將經典台灣街邊手搖和優質在地小農產品搬到飛機上，明年1月1日起，搭乘星宇航空商務艙及頭等艙的旅客，於特定航線就有機會喝到手工新鮮調製的「珍珠鮮奶茶」，希望能藉由特色飲品將台灣的在地美味分享給全球的旅客們，也給歸途旅人獻上思念的味道，讓美好延續直達目的地。
記者黃仁杰／台北報導
星宇航空自開航以來於機上飲品充滿巧思，提供獨創的機上聯名調酒、台灣在地一街咖啡，堅持新鮮現調，把在地美味原封不動的端上高空，此次推出的「珍珠鮮奶茶」運用蜜漬入味的工法，融合香氣四溢的砂糖和阿薩姆紅茶製成濃郁茶醬，蜜釀出一顆顆Ｑ彈有嚼勁的茶珍珠，搭配在地新鮮牛乳，調配而成茶香與奶香合一的「珍珠鮮奶茶」，星宇航空為響應環境永續，搭配竹纖維環保吸管，使珍珠鮮奶茶的飲用體驗更臻完美，此外12月1日正式上線的新款商務艙迎賓飲料「茂谷柑百香果汁」，嚴選台灣在地茂谷柑，搭配微酸的百香果，將兩種水果酸甜的口感交織成豐富的味覺饗宴，將在全航線商務艙供應，替每位即將啟航的旅客開啟一段旅程的優美序曲，並同時替環境永續盡一份心力。
「珍珠鮮奶茶」將在星宇航空東北亞及東南亞特定航線提供，目前包含東京、大阪、札幌、吉隆坡、檳城、新加坡等來回航班提供，未來也會加入北美航線台北出發之航段的現調飲品行列，明年四月開航的洛杉磯航線就喝得到！
想要體驗機上珍珠鮮奶茶美好風味的消費者不登機也喝得到！星宇航空將首次與誠品合作一系列獨家試飲活動，邀請Insighter、Explorer、誠品指定會員，12月3日於誠品行旅「The Chapter Café」搶先體驗，並在12月3日至4日同步於誠品生活松菸夜末眠週末慶，規劃星光禮遇於「eslite premium」黑卡專屬空間提供限時、限量現調「珍珠鮮奶茶」，邀請誠品黑卡會員於快閃時段親臨品嚐。另外，珍珠奶茶也是台灣席捲全球的原創飲品，星宇航空預計移師海外，瞄準12月於日本東京及誠品生活吉隆坡舉辦「珍珠鮮奶茶」嚐鮮體驗，讓當地旅客也能預先品嚐台灣好滋味，讓出國的好心情提前登機。