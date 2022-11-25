特企／張善政臉書秀「善良印記」 解密「1126挺善良」
國民黨桃園市長候選人張善政今（25）日在臉書發文，解密為何要以「1126挺善良」作為競選口號，他指出，很多人都以為是因為張善政的名字有個「善」字，但其實不是，而是桃園需要善良與正直的力量讓市民安心。張善政也在臉書催票，呼籲桃園市民一起用善良與中道守護桃園，1126一起用選票贏回善良。
選戰來到投票前的會後一天，國民黨桃園市長候選人張善政在臉書感性發文，呼籲市民出來投票，並解釋「1126挺善良」的原因。張善政一早以「光榮的曬痕 善良的印記」發文，並附上一張跑行程曬出的口罩痕跡，他指出，無論風吹日曬雨淋，自己始終堅持善良信念，而這段時間一直有桃園鄉親問他，「為什麼要喊出1126挺善良？」
張善政解釋，不是因爲張善政，而是桃園需要用善良、正直的力量，讓市民安心、放心；台灣需要用善念、中道的信念，讓我們勇敢、驕傲。也因此，懇請所有的朋友們，一起用善良與中道守護桃園，1126一起用選票贏回善良。
另，張善政上午在桃園區車掃，出發前接受聯訪時，也提到曬痕是要讓大家知道，自己真的是一步一腳印，非常用力地勤走基層，「我們非常努力往前走，已經到了最後關頭，再努力衝刺就會有最後勝利的成果，百分之百有信心。」