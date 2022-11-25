54歲蕭薔露面了！穿內衣做震撼體位　110公分仙女腿搶鏡

我是廣告 請繼續往下閱讀
從蕭薔最新的年曆，可以發現歲月在她身上不是停格而是倒退，14張精選的年曆當中，封面由她題字「珍世漱馨」，視覺感秀美無雙。110公分雪白仙女腿依舊搶鏡，23寸螞蟻腰，馬甲線，無瑕美肌，宛如少女。絕美之姿襯以蕭薔書寫的心經，還有她和「逍遙一畫仙」戚維義老師共同完成的牡丹荷，身上穿的林薇老師在拍攝現場以神奇手法，信手拈來即興用一塊紅色布料，在蕭美人身上隨及縫製創作出具流動感的兩截禮服，交織成一幅天女散花；戚維義老師的作品水月觀音，法相慈悲，蕭薔一身白衣飄然，每一張照片都是由旅美攝影師曾瑩瑩掌鏡捕捉，更讓今年的年曆呈現視覺上極為強烈的震撼，同時也給人既寧靜又滿足的感受。
連續27年發行年曆，友人笑說如果年暦是小朋友的話，從誕生到現在，都已經大學畢業了；而蕭美眉依然不改其志、發行每一年的慈善年曆，享受在每一次年曆發行的挑戰、創新、喜悅，最終回饋社會，公益眾生，因此不覺歲月悠悠，問蕭薔年曆要拍到何時呢？蕭美人笑說：「為一切所應為，心恆處無為。看上天怎麼安排呀，慈善之心沒有期限。」
由於長期寫書法，心經、太上清靜經等，經年累月鈔寫下來，蕭薔感觸極深：「寫到第四年才頓悟心經的意義，四年喔。其實能夠自在的生活、思考、創作，真的很感恩能夠鈔寫經文與佛偈，過程當中內心得到的平和、喜悅，彷如一趟豐盈而美好的心靈旅程。但願從年曆作品當中可以帶給大家一樣的感受。」
今年的年曆蕭薔特別選用了她和人稱「逍遙ㄧ畫仙」的戚維義老師，多年前一起創作的作品融入其中，蕭薔說：「這是我和老師為宏願大千世界的灌園草堂鈔經室落成所創作的，非常感謝宏願藏師父，能讓我跟老師習畫，還能在台上一起作畫，觀賞他的畫，心中塵埃盡落。老師生平重義，儒雅瀟灑，雖然他已經離我們而去了，但我非常懷念他，今年特地用這樣的方式紀念與他的緣分。」（編輯：楊穎軒）