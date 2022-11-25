徐定禎力拚翻轉苗栗　辣模里唯與賴品妤車掃助陣

明天就要投票，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（25）日與前副總統陳建仁從頭份出發車掃，誓言迎向新苗栗。徐定禎的太太楊士儀、女兒里唯與立委賴品妤也同時進行「繽紛三路」全縣車掃。徐定禎說，距離投票只差一天，距離改變苗栗也只差一天，呼籲鄉親集中選票，支持會贏的徐定禎。
記者黃宣尹／台北報導
徐定禎指出，苗栗已經沉淪太久，鄉親渴望改變，想要換黨換人做做看。前幾天與里唯談心，討論2018年選舉開票日，苗栗沒有成功翻轉，當時家人都非常難過。徐定禎說，是自己還不夠努力，才讓家人悲傷、讓支持者失望，但他沒有放棄，而是將失敗的經驗與心情化為前進的力量。
徐定禎提到，昨日的選前團結之夜，萬人到場力挺，創下民進黨在苗栗史上人數最多的一次紀錄。看著鄉親為了他淋雨，深感自己沒有資格穿雨衣，家人、總統蔡英文、副總統賴清德也一起沒穿雨衣，大家風雨同路，風雨生信心。徐定禎說，這一場選戰，所有人的心都在一起，大家都希望改變，希望可以翻轉苗栗。
徐定禎表示，感謝中央、地方所有人的支持，今天陳建仁也來到頭份陪自己掃街，賴品妤則陪里唯一起車掃，象徵進步改變的青年力量。徐定禎說，陳建仁溫暖、堅定，勇於承擔改革的人格，正好符合迎接希望到來的最後一天，這場選戰充滿感謝、充滿希望、充滿對「新苗栗」改變進步的想像，只要大家出來投票，集中選票，支持會贏的徐定禎，一定可以翻轉苗栗、改變成真。