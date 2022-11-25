基隆死鬥！選前之夜謝國樑徒步掃街 行前巧遇蔡適應車隊
2022九合一大選明日就要投票，其中基隆市選情緊張，藍綠大咖接連奔基隆拉抬選情。今（25）日選前之夜，國民黨基隆市長候選人謝國樑選擇不辦大型造勢活動，改採徒步遊行自國民黨基隆市黨部出發，盼一口氣催出選票，並團結藍營支持者。出發前民進黨基隆市長候選人蔡適應及市議員候選人陣營車隊，也碰巧行經國民黨基隆市黨部前，雙方人馬碰上，較勁意外濃厚。
記者翁子竣／基隆報導
即便基隆今天氣狀況不佳，到晚間更下起滂沱大雨，謝國樑僅身著輕便雨衣，與前行政院長江宜樺及多名國民黨基隆市議員候選人，一同於晚間6點自國民黨基隆市黨部出發，展開「團結勝利之夜」遊行活動。隊伍一路行經信一路、富狗橋、仁一路、銀蛇橋，最後再走回黨部，預估遊行隊伍長達100公尺以上。
有趣的是，在謝國樑遊行隊伍出發前，民進黨基隆市議員參選人陳軍佐與蔡適應陣營車隊剛好行經國民黨基隆市黨部前，雙方人馬不期而遇，現場藍營支持者見此景則拉高分貝喊「國民黨加油」、「謝國樑凍蒜」口號，士氣相當高昂。
遊行前謝國樑表示，最後時刻盼凝聚團結，把票都給催出來，也希望國民黨議員能全壘打，一起在市政府、一會努力。江宜樺則說，很高興再度回基隆，並替謝國樑加油打氣，他呼籲明天就要投票，盼所有基隆鄉親，踴躍站出來挺謝國樑與國民黨議員，「大家一起加油，我們一定勝利。」