想睡好免千萬床墊！吃「6類食物」助放鬆：提升睡眠品質

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食物：乳製品、香蕉、堅果、雞肉、牛肉、巧克力、海藻以及菠菜，皆含有豐富的色胺酸
功效：色胺酸是製造人體內的自然抗憂鬱劑血清素（為一種神經傳導物質）的關鍵原物料。像是晚餐選雞肉料理，富含色胺酸在身體製造成血清素，心情放鬆有良好的睡眠品質；選擇胚芽米這類優質的澱粉，可以刺激胰島素分泌，也會幫助色胺酸形成，所以是助眠好朋友。
（二）維他命B群
食物：全穀類、豆類、深綠色蔬菜、木瓜、堅果類
功效：維生素B6在色胺酸合成血清素的過程當中，扮演著不可或缺的角色，然而當人體處於壓力狀態下，甚至是熬夜，都會消耗掉大量的維他命B群，這類與能量代謝有關的營養物質。
（三）維他命C
食物：建議多從新鮮水果當中攝取（如：芭樂、奇異果、柑橘類）原因在於，不同於蔬菜必須經過加溫烹調的過程，水果當中所富含的營養素較不容易有流失的問題。
功效：神經緊繃、龐大壓力的情況下，容易消耗掉的營養素就是維他命C。
（四）Omega-3脂肪酸
食物：多攝取魚類補充，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚等。
功效:維持大腦神經傳導功能正常運作的重要營養物質，針對工作疲勞或是容易焦慮睡不好的族群，小型深海魚中的Omega-3脂肪酸可以提升睡眠品質，降低身體的發炎。
（五）鈣
食物：牛奶，小魚乾、豆腐、芥藍、莧菜、小白菜、黑芝麻。
功效：早晚一杯奶，補充鈣質重要來源，尤其晚餐後的牛奶，裡面富含的鈣質可以穩定神經，放鬆血管，消除一天的疲勞。
（六）鎂
食物：菠菜、南瓜子、黑巧克力、蕎麥。
功效：具有鎮靜以及放鬆肌肉的作用，睡前補充能增進睡眠品質。