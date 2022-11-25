蔡適應偕林右昌「手牽手護基隆」 逾2萬支持者現身力挺
2022選戰倒數最後一天，今（25）日選前之夜，民進黨基隆市長候選人蔡適應在現任市長林右昌的陪同下，在基隆火車站前舉辦「點亮基隆、守護光榮」活動，儘管天空不作美，現場依舊集結大批支持者。根據蔡適應團隊估計，市區參與人數總計超過2萬人，蔡適應也表示，對於明天的勝選非常有信心！他說：「基隆希望迎向新的未來、新的城市，而這個新未來、新城市，就是奠基在過去8年右昌市長的努力，希望市民站出來挺下一個光榮的基隆。」
記者黃禹馨／基隆報導
而現身力挺的林右昌也在受訪時表示，「今天掃街拜票，看到很多民眾熱情站出來，我覺得基隆人都站出來了，所以我對明天勝選非常有信心，基隆要延續整個政績，我想蔡適應是最好的一個選擇。」團隊也不忘呼籲支持18歲公民權，在晚間18時18分舉辦「手牽手護基隆」活動，隨後兩人也帶著車隊饒行基隆一周，呼籲全體市民明天一起出來投票。
而在兩週內，五度赴基隆助選的總統蔡英文，稍早也表示，「這次基隆的選舉真的很重要，若沒有選對人，整個建設可能會中斷或延宕。」蔡並表示，「希望接手林右昌的市長，是熟悉基隆的市政、有參與過林右昌這幾年在基隆的建設和規劃，而最合適的人選就是蔡適應。最後幾個小時，把所有力氣拿出來，催一下就過關了。」
最後，蔡適應和林右昌率領團隊與大批支持者，回到競選總部圍圈呼口號。蔡適應也不忘再次感性發言，希望能接棒延續林右昌過去8年的努力，「讓基隆成為光榮偉大的城市，交給蔡適應，接棒基隆，延續光榮。」