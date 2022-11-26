骨關節疼痛救星　進階不動刀關節保養選擇

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現代人的肌肉量普遍不足，讓關節退化有越來越年輕的現象！據衛生福利部統計，國人關節退化的盛行率約15%，60歲以上，每5人就有1人有退化性關節炎的問題。
骨關節炎的危險因子：
1. 年齡：退化性關節炎的發生率50歲為20~30%，70歲以上更高達70%，但近年來，單車、馬拉松、健身房重訓等多元運動興起，在非正確姿勢運動下造成膝關節退化的患者有年輕化趨
2. 性別：研究統計結果得知，50歲以前男性比率高於女性，而50歲以後婦女因停經所造成退化性關節炎比率大幅提高
3. 關節損傷或曾進行過手術：受傷會增加骨關節炎的風險，即使是幾年前發生的傷害，看似已經癒合，也會增加風險
4. 關節過度使用：工作需負重或是運動員等職業，需對關節反覆施加壓力
5. 超重或肥胖：增加關節的壓力
6. 遺傳：骨關節炎家族史
7. 關節構造不正確：天生關節畸形或軟骨缺陷，可能發展成骨關節炎
8. 疾病：包括代謝症候群、糖尿病、痛風等，會增加骨關節炎的風險
解決關節長期疼痛及恢復功能，需及早採取治療或保養
目前實證，當早期關節炎發生時，關節內具有對軟骨保護、潤滑及抗發炎的玻尿酸濃度下降，如果先積極採取再生療法通常就會有明顯的改善效果。所以許多職業運動員開始採取自體血小板血漿注射（PRP增生療法）治療運動傷害的肌腱、韌帶或關節損傷。PRP增生療法，是使用自己的血小板血漿回注體內，血小板的生長因子可以促進組織的修復和再生，對疼痛有緩解作用，也具有低排斥、傳染病或其他風險，是安全性高的方式。
增強骨關節炎治療效果，高濃度自體修護生長因子是關鍵
▲I CARE PRP+ 4大功效（長春藤生物科技提供）
長春藤生物科技與臺北醫學大學攜手合作研究成果刊登於國際重量級期刊《國際分子科學雜誌IJMS》，顯示PRP增生治療效果的關鍵在於生長因子活化程度，研究顯示ICARE PRP+高濃度自體修護生長因子，其生長因子濃度為一般PRP的80~100倍。由於血小板濃度升高，促進組織修復的能力也會明顯提升。
目前已累計超過4000位民眾體驗過長春藤生技I CARE PRP+優適骨療法，針對不同的關節保養需求，包含受傷脫臼、運動扭傷拉傷、體重過重導致的膝蓋疼痛、媽媽手、網球肘、五十肩、滑鼠手、肩頸痠痛皆有明顯幫助。因應不同關節保健需求，須經專業醫事人員評估適當的治療方式，而再生療法具有提升組織修護和軟骨細胞增生的作用，有關節問題的族群應考量生長因子濃度，以達到最好的治療效益。
參考文獻
Platelet-Rich Plasma: New Performance Understandings and TherapeuticConsiderations in 2020. PMID: 33096812 PMCID: PMC7589810
Enhanced Platelet-Rich Plasma (ePRP) Stimulates Wound Healing throughEffects on Metabolic Reprogramming in Fibroblasts. PMID: 34884429 PMCID:PMC8657780
Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: AMeta-analysis of Randomized Controlled Trials. PMID: 28012636
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