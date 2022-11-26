性功能障礙竟是因為「睡不好」！泌尿醫揭NG行為：趴睡、不合適的寢具、睡前惡習

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睡姿
常見的睡姿為仰睡、側睡以及趴睡，程威銘指出，其中趴睡是最不好的習慣，除了會對頸部造成額外的壓力之外，男生在晚上睡覺時陰莖勃起也會會受到壓迫；而仰睡對有些會打呼的男生不利，因為打呼會讓交感神經過度旺盛、甚至造成缺氧，進而影響勃起功能，另外仰睡時下背部的壓力較大，建議在膝蓋下墊一個枕頭以減少下背部的壓力；側睡則是程威銘最推薦給男性的健康睡姿，不但可提供陰莖在夜間有足夠的空間勃起、也不容易因為呼吸道壓力的關係造成睡眠呼吸中止症的發生、或是發生胃食道逆流而影響到睡眠品質。
睡眠環境
程威銘建議男士們把不合適的舊枕頭、舊床單換掉，選擇適合自己使用的寢具代替，並且定期清洗床單和枕頭，以避免皮屑、灰塵累積導致過敏；此外也讓房間的環境調整至暗一點、溫度較低、濕度較乾燥，就會比較容易睡的好。
睡前禁忌
程威銘指出，睡前切記不要喝酒、抽菸、喝咖啡，咖啡會醒神，睡前喝了自然不會睡得好；而喝酒雖然會讓人比較容易入睡，但卻會導致睡眠深度下降，早上醒來反而會感覺睡不好；睡前抽菸則會讓呼吸道黏膜腫脹，造成呼吸不順暢影響睡眠品質。
最後，程威銘提醒大家睡前不要打電動、玩手機，盡量在睡前保留一段時間讓大腦放空；晚餐盡量不要吃太多，因吃太飽睡覺躺下容易發生胃食道逆流、也造成晚上起來上廁所，進而影響睡眠品質以及勃起功能。
本文經 泌尿科醫師程威銘 YouTube《程威銘醫師Dr. DKK》授權報導
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