巷仔內／藍贏回首都！蔣萬安謹慎致勝　成最年輕台北市長

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也正因為蔣萬安的性格謹慎，才能維持一貫風格、路線，自選戰開打半年來，蔣萬安本人與團隊始終沒有出現任何重大失誤，穩健走到最後一刻。
反觀對手陳時中則頻頻自爆，從推出免治馬桶政策引發爭議後，又有周玉蔻與慈濟對槓，辱罵慈濟是中共同路人，還打蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，陳時中的聲勢不斷下探，更讓年輕人、中間選民看不下去。
蔣萬安此時也緊咬陳時中擔任防疫指揮官防疫失能，提醒民眾回顧當時疫苗之亂、口罩之亂的情景，更猛攻高端弊端，質疑高端是政府護航、把民眾當白老鼠，成功激起民怨。
有趣的是，綠營一度想炒作的蔣家議題以及抗中保台牌，卻在這場選戰中徹底失靈，黨內人士分析，蔣萬安在競選兩屆立委時，早已為蔣家議題設下防火牆，蔣萬安父親蔣孝嚴從未幫蔣萬安站台輔選，所有的造勢場合也不見蔣孝嚴的身影，蔣萬安有意淡化蔣家色彩，私下標籤，確實深謀遠慮、佈局得當。
至於「抗中保台」牌失效，黨內人士表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬為了到中國做生意，大賺人民幣，不惜矮化台灣主權，成為抗中保台的最大破口，更讓民眾看手腳，民進黨就是一個「雙標」的政黨。
選舉除了努力，還要有天命。年僅43歲的蔣萬安成為台灣最年輕的首都市長，曾許下的承諾也將一一受到檢視，可以預見蔣萬安將成為藍營新一代政治明星，未來的政治路更無可限量。
至於無黨籍的前台北市副市長黃珊珊因為走中間路線，廣受年輕人的支持，黃珊珊在防疫期間，走到前線的身影也深植人心，黃珊珊一再痛批藍綠惡鬥，要讓好不容易走中間路線的台北市繼續延續下去。
但自從電視辯論會結束後，蔣萬安聲勢穩定上升，藍、綠逐漸歸隊，讓黃珊珊的支持度落到第三名，黃珊珊雖擁有行政資源優勢，又有政治明星台北市長柯文哲的加持，卻無法成功贏得市長寶座，只能證明，中間路線始終敵不過藍綠基本盤，台北市仍舊無法超越藍綠。