巷仔內／基隆藍天再現！謝國樑打「暖男牌」奏效勝選

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觀察謝國樑的改變，在基隆土生土長的謝國樑，自今年5月得國民黨中央徵召參選基隆市長後，並以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」三大面向為目標，不間斷拋出政見牛肉。更有別過去給人貴公子形象，近幾年謝國樑淡出政壇投身公益活動，在生下女兒小愛後，以「小愛爸爸」身分主打溫暖、清新牌，盼打造基隆為有愛城市，著手替基隆帶來更多發展機會。
另外，基隆在林右昌市府8年主政下，城市改變讓市民有感，更反映在施政成績上。據《遠見雜誌》今年施政滿意度調查，林右昌2018至2022年平均滿意度為80.0%，連4年滿意度破8成。挾帶林右昌執政好口碑及執政黨優勢，謝國樑要殺出重圍可謂難上加難。因此，藍營為展現奪下基隆的決心，國民黨10月宣布啟動行動中常會，第一站就選在基隆替謝國樑拉抬，可見其重要性。
選戰下半場，除既有加強政見宣導外，謝國樑也廣邀新北市長候友宜、前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等藍營大咖陪同輔選，鞏固藍營基本盤與支持者信心。值得一提的是，11月17日謝國樑舉辦「相信、溫暖、有愛」團結勝利大會造勢活動，韓國瑜應邀出席以8字美言讚「小愛爸爸，大愛基隆」，謝更在台上致詞時忍不住落淚，全場活動可謂高潮迭起。據謝國樑陣營預估，到場民眾更突破2萬人，創下基隆近10年最大的一場造勢紀錄。
然而，雖國民黨拿下基隆，但未來仍有諸多市政問題需處理。如基隆人口外流嚴重，據統計每日往返雙北通勤上班人數逼近10萬人，另基隆在全國生育率中排名更是倒數第二。謝國樑市府未來如何留住人才在地深根，並鼓勵年輕父母在地生兒育女，將會是謝國樑市府施政關鍵之一。此外，謝國樑也拋出3項公托育兒政見，包括「活化閒置空間增設公托中心」、「托育津貼比照新北」、「加碼公共托育合作聯盟補助津貼」，如何徹底落實也有待觀察。
基隆由於受限地形關係，交通往來較不如雙北發達，且多數就業機會仍來自於海運業；謝國樑則拋出基隆捷運規劃並堅持「捷運及火車共存」，盼順勢帶來大量產業布局與就業機會。而在蔣萬安、侯友宜有望接連出線後，同黨首長共推公共建設阻力較小，也替基捷興建打下一劑強心針。