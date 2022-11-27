不斷更新／2022九合一大選戰況：全台縣市首長當選名單

雙12準備搶買！盤點5項很難被打槍的Apple新品

▲盤點5項Apple新品，讓你今年交換禮物絕不會被打槍！(圖／官方提供)
▲盤點5項Apple新品，讓你今年交換禮物絕不會被打槍！(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

進入12月有聖誕節還有跨年夜，就是個跑趴、送禮旺季，想要送禮又不知怎麼買嗎？選購Apple被打槍的機率相對低一些。就來盤點5項最佳的Apple新品，包含年度新機iPhone 14；以及Apple Watch 全新產品線Apple Watch Ultra，主攻高度熱愛戶外運動者；剛上市的AirPods  Pro第二代，有著更加優異的通透模式。趁著年底會再來一波的雙12購物季，有優惠就下單，也很值得送給自己獎勵一整年的新勞。

我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone 14 & iPhone 14 Plus

手機早就成為生活必需品，今年最夯的手機選擇就是最新的iPhone 14系列，但iPhone 14 Pro系列持續缺貨中，想要立即到手最快的就是iPhone 14和 iPhone 14 Plus。 iPhone 14 提升的電池續航力，重僅 172公克，特別重視螢幕使用體驗者能選擇 iPhone 14 Plus 加大21% 的螢幕畫面，且長達 26 小時的續航力，是送禮首選。

Apple Watch Series 8

新一代的Apple Watch Series 8加入了包含體溫感測、更深入了解經期、估算排卵日、睡眠追蹤等，送上一份對健康有正向幫助的裝置。

Apple Watch Ultra

全新量身打造的 Apple Watch Ultra，加大至 49mm 的錶面與使用堅固卻極輕的鈦金屬錶殼，讓訓練與運動期間能保有穩固與清晰可見的資訊。雙頻 GPS 定位、重新設計的指南針、低耗電模式長達60小時的續航力、高達 86 分貝的警笛等重點設計，都是為了讓這群朋友的人身安全與保護最佳化。

AirPods Pro 第二代

AirPods Pro 第二代終於在 2022年結束前登場，配備全新 H2 晶片，使「主動式降噪」效能提升 2 倍，帶來的「適應性通透模式」能大量減少外部噪音，而「個人化空間音訊」具備的動態頭部追蹤功能，更使聆聽各種節目、音樂時都能深深感到被音頻環繞。

iPad  第10代

悄悄開放訂購的全新 iPad 第十代，可愛又俏皮的四款顏色，已經準備好加入現代人生活的必備良品一員。不到500克的重量，放在包包裡輕鬆又方便，使用 A14 仿生晶片與 iPadOS 的應用再搭上 Apple Pencil，試算表、簡報都能在平板上被順暢應用。

▲iPhone 14。(圖／官方提供)
▲iPhone 14。(圖／官方提供)
▲Apple Watch Series 8。(圖／官方提供)
▲Apple Watch Series 8。(圖／官方提供)
▲Apple Watch Ultra。(圖／官方提供)
▲Apple Watch Ultra。(圖／官方提供)

LINE社群神奇整理術！投票後還你清靜　2設定干擾少很多

投票焦慮睏袂去、選舉結果不開心？醫師親授「助眠3招」

LINE更新後狂當機？等新版更新前　3C達人教「2招」自救

大S千萬床墊爆紅！專家揭「高級床秘密」 　失眠解法公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀