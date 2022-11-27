雙12準備搶買！盤點5項很難被打槍的Apple新品

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iPhone 14 & iPhone 14 Plus
手機早就成為生活必需品，今年最夯的手機選擇就是最新的iPhone 14系列，但iPhone 14 Pro系列持續缺貨中，想要立即到手最快的就是iPhone 14和 iPhone 14 Plus。 iPhone 14 提升的電池續航力，重僅 172公克，特別重視螢幕使用體驗者能選擇 iPhone 14 Plus 加大21% 的螢幕畫面，且長達 26 小時的續航力，是送禮首選。
Apple Watch Series 8
新一代的Apple Watch Series 8加入了包含體溫感測、更深入了解經期、估算排卵日、睡眠追蹤等，送上一份對健康有正向幫助的裝置。
Apple Watch Ultra
全新量身打造的 Apple Watch Ultra，加大至 49mm 的錶面與使用堅固卻極輕的鈦金屬錶殼，讓訓練與運動期間能保有穩固與清晰可見的資訊。雙頻 GPS 定位、重新設計的指南針、低耗電模式長達60小時的續航力、高達 86 分貝的警笛等重點設計，都是為了讓這群朋友的人身安全與保護最佳化。
AirPods Pro 第二代
AirPods Pro 第二代終於在 2022年結束前登場，配備全新 H2 晶片，使「主動式降噪」效能提升 2 倍，帶來的「適應性通透模式」能大量減少外部噪音，而「個人化空間音訊」具備的動態頭部追蹤功能，更使聆聽各種節目、音樂時都能深深感到被音頻環繞。
iPad 第10代
悄悄開放訂購的全新 iPad 第十代，可愛又俏皮的四款顏色，已經準備好加入現代人生活的必備良品一員。不到500克的重量，放在包包裡輕鬆又方便，使用 A14 仿生晶片與 iPadOS 的應用再搭上 Apple Pencil，試算表、簡報都能在平板上被順暢應用。