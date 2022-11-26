青少年自殺率增加與高樓有關？　醫師示範該如何回答

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青少年自殺意願 與文化背景、性別差異有關根據衛福部心理健康司自殺死亡及自殺通報統計，近年來，14歲以下、15-24歲自殺死亡人數皆有明顯成長，其中15-24歲青少年族群，每年自殺死亡人數約在200人上下。國際審查委員 Laura Lundy 就在審查會議中提出關切，並向諶立中提問，想了解是否有相關研究，追溯台灣青少年自殺的原因？
姜冠宇醫師以美國的報告提到，自殺意願不斷成長，需要考量到「文化背景」的影響，也要注重「性別」的差異，根據Yard E, Radhakrishnan L 團隊在美國 CDC發表的報告，2021年疑似自殺的急診就診數，與2019年相比，男性增加3.7%，而女性則增加了50.6%。
青少年自殺風險因子 包括網路霸凌、憂鬱等近期也有研究發現「網路霸凌」是讓青少年、兒童自殺的獨立因子，姜冠宇醫師說明，這研究發現代表，只要成為網路霸凌的目標其實就有自殺風險，並不需要有現實生活的連結。
此外，姜冠宇醫師也提到，輕度、中度憂鬱的青少年，也可能有自殺意念，錯過這些症狀，後果可能很嚴重，而青少年憂鬱，與成年後的學業、就業、健康結果密切相關，在青少年中，孤獨感與憂鬱症相關，尤其「缺乏社交聯繫」是自殺意念的預測指標，在今年十月哈佛精神病學評論刊登的研究中就顯示，社群聯繫的增加會相應地減少青少年的自殺意念。
自殺防治該從何做起？ 應關注自殺衝動的篩查、成因青少年自殺率不斷上升，自殺防治該從何做起？姜冠宇醫師提到，自殺預防的基石，是「篩查自殺衝動」，包括詢問是否存在自殺意念、計劃、意圖和實際嘗試，而要識別有自殺行為的青少年，需要精神衛生專業人員更多的努力，一旦有自殺衝動的紀錄，就要高度警覺孩子的心理狀態，給予更多支持。
而姜冠宇醫師也提到，心理問題沒有緩解、高度的孤獨感，他/她隨時都會有危險，網路霸凌、數位威脅沒有有效的立法遏止，身邊的朋友都有可能在毫無徵兆下突然結束自己的生命，「衝動的成因」和「物理防治」是完全不一樣的東西，在被問到青少年自殺衝動形成的原因是什麼時，這些才是民眾需要知道的東西。
資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect
《健康醫療網》提醒您，請給自己一次機會，自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55838
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