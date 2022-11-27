巷仔內／剖析國民黨狂勝原因　欲放眼2024關鍵在朱侯默契

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國民黨守住多數連任縣市，更贏回了首都台北市，收復桃園市、基隆市失土，讓民進黨輸到只剩下深綠票倉的台南、高雄、屏東、嘉義，更讓藍營支持者為之鼓舞的是，國民黨台南、高雄、屏東都選得比預期的好，台南、屏東的差距更少得驚人，朱立倫算是交出第一張漂亮的成績單，也證明了朱立倫提名策略、佈局成功，為他贏得角逐2024年大位的入場券。
國民黨在選戰初期，提名紛擾不斷，不過朱立倫頂住壓力，堅持不與地方派系妥協，就是不提有黑道、黑金背景的縣市長，而是清一色學經歷好、形象好的人選；儘管因此丟失的苗栗縣，被遭國民黨開除黨籍的鍾東錦拿下這一席，但至少當民進黨被爆與黑道掛勾、黑金政治引發負面觀感時，國民黨22縣市長候選人都不會被波及，國民黨也與黑金政治再無交集。
當桃園市、台北市始終拉不開與對手差距時，朱立倫也即時派駐朱系人馬進入張善政與蔣萬安團隊，穩定選戰節奏，從結果來看，朱立倫的佈局及操盤發揮重要作用。
除了提名、佈局策略之外，外部客觀環境也是國民黨勝選的重要關鍵，這次選舉跟4年前一樣，社會瀰漫「討厭民進黨」的氛圍，首先是林智堅被認定論文抄襲成為民進黨最大破口，民進黨全黨上下卻不分是非黑白力挺，讓年輕選民挺不下去。
再者，民進黨屢次嚐到「抗中保台」牌的甜頭，屢屢操作「芒果乾」，但此次反遭迴力鏢反噬，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被藍營踢爆，為賺人民幣，自我矮化台灣主權，稱「中國台灣」，成為「抗中保台」破口，被藍營狠酸「綠能、你不能」，雙標作為也有失民心。
疫苗弊端也重創民進黨防疫成績，民進黨所護航的高端疫苗被爆二期實驗委託給中資公司，疫苗採購資料要封存30年，對於種種疑點，民進黨始終無法給民眾清楚的交代，也讓民眾對民進黨政府的信任度受損。
最後是民進黨網軍、側翼的失控，成為綠營「豬隊友」，包括資深媒體人周玉蔻為陳時中與慈濟對槓過了頭，還硬扯蔣萬安父親緋聞想打擊藍營氣勢，但反而自傷；民進黨網軍因新竹高中、女中做的新竹市長民調非民進黨候選人當選，就對年輕人出征，種種行徑都令民眾看不下去，增加了對民進黨的仇恨值。
不過，國民黨也必須警惕，地方選舉的大勝並非是國民黨體質改變，或國民黨真的做了什麼，而是整體大環境「討厭民進黨」，才助了國民黨一臂之力，如果始終被地方選舉大勝的喜悅沖昏了頭，往往就是2024年為謀取總統大選內鬥的起點。
朱立倫昨日晚間的勝選稿中已經定調這次是非綠陣營的勝利，更稱一定會無私無我，團結才能贏得2024年勝選，但能否真正做到，才是關鍵。
朱立倫雖然在國民黨毫無資源時，打了九合一漂亮的一仗，功不可沒，但朱立倫從2016年「換柱」參選總統、2020年總統初選失利，民意耗損太嚴重，他必須好好思考，究竟要親自爭取大位，還是當「造王者」，讓國民黨有機會重返執政。