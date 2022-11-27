保障兒少權益　用「LIFE」共創友善環境

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家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》顯示，三成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾、甚至感到麻煩（20.8%）、害怕（17.8%），更有近半數不想與其同組活動，這些偏見缺乏適時正確的溝通，同儕的相處反而對特殊需求兒少潛藏危機。事實上，孩子也察覺到特殊需求兒少在校困境，數據顯示每四位就有一位認為特殊需求兒少受排擠，如51.3%被取難聽外號、46.2%被欺負。
從小正確「零歧視」 家長會是關鍵
孩子認為社會對特殊需求兒少普遍存在歧視，調查顯示在態度行為上，40.8%覺得民眾會對他們露出帶有歧視意味的表情，32.8%不想靠近、29.1%會在背後指指點點。社會對特殊需求兒少產生的人際阻礙，對童齡的孩子而言更難以反轉這狀態，而家庭教育是孩子最早接觸、影響最深的環節，家長的身教引導更不容忽視。
家扶基金會執行長周大堯表示，消除歧視，需從理解、尊重、接納逐步做起，透過兒少視角，從孩子本身及其看見家長、學校、社會對特殊需求兒少的態度與行為。
「L、I、F、E」 創造友善共融好生活
保障兒少權益，一起成為特殊需求兒少心理健康守門人，周大堯呼籲，L、I、F、E友善共融好生活：「Lead」引導認識：學校落實共融教育，幫助學生正確認知；「Ideal」友善尊重：社會大眾親切溫和互動，不用異樣眼光看待，共創友善環境；「Foster」接納培育：家長以身作則，態度接納並示範合宜應對；「Encourage」鼓勵接觸：兒少破除迷思，鼓勵與特殊需求兒少相處、交友。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55862
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