整形重建技術「感覺再造」　精準醫療助患者重拾希望

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林口長庚醫院整形外科黃嫆茹副教授，將各種重建方式對乳癌患者的影響逐一分析，更包含乳房重建對乳癌病人所象徵的重要意義。由於患者對於乳房重建的標準越來越高，不只要有完好如初的外觀，還希望能透過「感覺再造」，恢復患者治療前的細緻感受。
特殊縫合技巧與放射治療 降低蟹足腫復發率逾10%
基隆長庚整形外科主任蔡嘉軒，說明「蟹足腫」的最新治療。過去有蟹足腫體質的病患只要發生外傷，疤痕就會朝傷口以外的地方持續增生，嚴重時，不但會造成大片疤痕，更會有痛癢或化膿的情況，且過去蟹足腫手術切除後的復發機率高達50％，因此傳統上，多著重在保守治療。目前最新技術可透過特殊的縫合技巧，以及改良劑量後的放射線治療，降低蟹足腫術後復發機率至10%～15%，讓他們對治療重拾希望。
導航系統與影像輔助 粉碎性骨折重建更精準
林口長庚醫院院長陳建宗，是國內內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術權威，以顱顏骨折中，複雜眼窩骨折的重建為題，介紹手術如何借助影像學的進步，讓複雜度高的粉碎性骨折重建手術，不會因為軟組織腫脹或失去骨接合處參考點，而讓醫師於手術評估中失準，反而能藉由術中導航系統與術中即時影像輔助，帶給病人更精準與安心的重建技術。
個人化精準醫療 量身打造恢復更好
個人化精準醫療已成為現今各種疾病治療的重要趨勢，羅東博愛醫院整形外科林唯農主任表示，一直以來整形外科的治療專精於恢復病人的外觀與功能，現在更嚴格要求要量身打造、傷口更小、恢復更好，此次與各領域中的權威醫師交流，將造就醫療院所在醫術上的持續精進。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55866
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