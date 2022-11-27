翻轉基隆！謝國樑感謝蔡適應、林右昌：盼未來一起努力
2022大選昨日正式落幕，國民黨基隆市長候選人謝國樑以9萬6784票，勝過對手民進黨基隆市長候選人蔡適應的7萬1354票，成功翻轉基隆。對此，謝國樑今（27）日展開車隊掃街拜票，他向蔡適應與基隆市長林右昌表達感謝，盼未來能夠一起攜手努力。
記者翁子竣／綜合報導
謝國樑今上午進行車掃謝票前受訪提到，他要成為「虔誠的基督徒市長」，成為基隆市民的僕人，好好服務每一位需要被幫助的人。謝國樑也表示，感謝林右昌這8年盡最大努力，幫基隆打造一個不一樣的環境。
謝國樑強調，林右昌所有好的政策他都會延續，不會刻意抹滅過去的努力，並將著重就業、醫療、教育等領域繼續努力。
謝國樑說，他也向基隆市唯一一席的立法委員蔡適應致意，期待能夠一起攜手努力，為基隆民眾爭取更多的政策，同時蔡適應競選期間，提出對市民朋友好的政策，他一定會認真參考，也向林右昌、蔡適應表達由衷感謝，「相信只要是對基隆市民有幫助的政策，我們三位都一定會樂於一起完成。」
最後，謝國樑指出，未來在議會提的所有政見，都充滿理性討論的空間，絕非是用政黨顏色來論定，只要是對市民朋友好的政策，他一定用最誠懇的態度，爭取跟所有在野黨與無黨籍的議員們溝通的機會，期望能夠從溝通中取得共識，讓基隆越來越好，成為亞洲最有愛的城市。