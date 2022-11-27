癌症非絕症！死亡率降、存活率升 專家：逐漸成慢性病
台灣癌症基金會深耕癌症防治25年，今(27)天舉辦25週年感恩會暨第16屆十大抗癌鬥士頒獎，同時集結十大抗癌鬥士的生命故事，出版了《翻轉癌症 抗癌力大躍進-不只存活還要樂活》專書。台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說，台灣癌症基金會走過1/4世紀，努力翻轉大眾對癌症的制約想像，讓癌症從生命的「句點」翻轉為人生的「逗點」，最重要的是罹癌後「不只存活，還要樂活」。
記者周淑萍/綜合報導
台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說，記得25年前剛創會時，國人對於癌症存有許多迷思「癌症是絕症」、「癌症宿命論」，直到現在大家都知道「癌症可以預防」，而且只要早期發現、早期治療，是可以治癒的，就算罹癌也有許多醫療與優質的照護系統，讓癌症慢慢成為慢性病。25年來癌症死亡率下降近2成(標準化死亡率 1996年143.5 、2021年118.2)、死亡年齡亦延後了近6歲(1996年63.7歲、2021年69歲 )，而五年相對存活率從20年前的46.1%(1995年-1999年)，到現在已超過6成(2015-2019年)，上升了近15個百分點。
也因此，賴基銘教授指出，基金會每年舉辦十大抗癌鬥士徵選活動，就是要告訴國人，癌症並不可怕，癌症就像慢性病，透過鬥士們精彩的生命故事分享，了解雖然罹癌會面對許多課題，包括治療的選擇、癌後心理調適、生育保存問題、職場工作銜接、如何回歸正常生活等，但透過社會上許多資源與支持，都可以幫助自己學會與癌共存的新式生活學，同樣可以將生活過的精采。
台灣癌症基金會深耕癌症防治25年努力推動，包括「飲食革命翻轉餐桌」如天天5蔬果、蔬果彩虹579；「防癌政策-接軌國際落實在地」推動HPV疫苗公費施打、第5癌-肺癌公費篩檢等；以及「癌症照護-推動院外軟實力」成立實體與線上的照護系統，給予癌友最優質的服務
同時集結十位抗癌鬥士的感人故事，出版2022抗癌鬥士新書《翻轉癌症 抗癌力大躍進-不只存活，還要樂活》讓罹癌從句點翻轉為人生逗點，專欄更以「翻轉癌症 抗癌力大躍進」為主軸，從「癌可預防」、「癌活的久」、「癌要樂活」等翻轉癌症三部曲，再談及罹癌後不只要存活，還要樂活，每一章節前，安排名人訪談引導讀者進入主題，翻轉民眾對於癌症的制約想像，減少內心的不安和恐懼，看見希望。