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運動穿壓力褲讓線條變美？　沒正確穿著當心導致「1疾病」

運動穿壓力褲讓線條變美？　沒正確穿著當心導致「1疾病」
運動穿壓力褲讓線條變美？　沒正確穿著當心導致「1疾病」

健康醫療網

這幾年常看到男生穿「內搭褲」，很多女生都覺得好不習慣，為什麼男生在長短褲底下穿一件內搭褲呢？後來發現越來越多男生都穿，連女生也懂得買來穿了，原來是運動風氣興盛之後，許多人開始穿起「壓力褲」來運動。

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肌肉孿縮變硬無法靠壓力褲來改變

很多人都說，運動時最好要穿壓力褲，否則肌肉容易糾結變硬，女生運動最好要穿，才能讓腿部的肌肉線條拉長、不會硬成一團，但是醫師解釋，肌肉本來就有彈性組織，穿壓力褲當下或許可暫時改變線條，但沒穿就會恢復原狀，而且肌肉孿縮變硬靠壓力褲的壓力是無法改變的。

有些護理師們為了擔心整天站立容易靜脈曲張，穿著「高丹數」的彈力襪，結果反而造成腿部血液循環不佳而更酸痛。所以說並不是每個人都適合穿壓力褲，如果沒有正確穿著，可能引發「內脛壓力症候群」。

不是人人都適合穿壓力褲

在健身房運動時穿著特製的運動衣、壓力褲、彈性襪，看起來很帥、很美，或許也會覺得很專業，不過，如果有以下的症狀，包括如果穿了壓力褲跑步、運動之後，足部或小腿遠端感覺很脹很麻，沒有覺得更舒服時，就表示不適合穿壓力褲了。

而要更客觀了解自己適不適合穿，可以到醫院相關科進行檢測，如果發現腔室壓力大於23毫米汞柱時，顯示下肢的內在壓力過大，穿了壓力褲以後會更嚴重，最好還是不要穿了。

如果要買，建議從壓力值比較低的褲型下手，依身體部位而不同，醫師通常會建議23毫米汞柱以下的壓力褲，才不會因為太緊而受傷。

文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55876

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