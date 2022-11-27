高嘉瑜「一屍五命」預言成真 鄭運鵬：尊重每個人看法
民進黨立委高嘉瑜選前指出，民進黨經過林智堅的論文門、新竹球場爭議，恐將使北北基桃竹選情「一屍五命」，當時受黨內與側翼大力撻伐。不過，昨日九合一大選結果，綠營北台灣五縣市全失守，高嘉瑜「一屍五命」預言成真，落選的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（27）日表示，民進黨本來就尊重多元言論，尊重每一個人的看法。
記者呂炯昌／台北報導
鄭運鵬今日上午展開謝票行程，行前媒體詢問這一次的桃園市長的選舉不盡理想，有沒有想過可能是哪些原因造成的？鄭運鵬表示，所有的選舉責任都他一個人承擔，大家的檢討，大家的反省的點都會虛心接受，選舉的結果雖然不盡人意，所有的成績所有的因素都他一個人來承擔。
媒體詢問，北台灣選情不太理想，是因為林智堅的論文案，是否覺得這部分這樣的說法可能太超過了？鄭運鵬表示，每一個縣市每一張選票都有他的意義，因素是很多重的，相信每一個候選人他們的成敗都有他的思考跟反省，桃園的部分他一個承擔這樣的結果，他也虛心接受大家的意見，會做更大的反省。
針對高嘉瑜「一屍五命」預言成真，對此，鄭運鵬表示，每一個人選舉都會有他的見解，不能用選舉的結果來去推論誰的言論是正確的，在這一點上面民進黨本來就尊重多元言論，尊重每一個人的看法。
媒體問台北市議員王世堅也有談到說網軍側翼太嚴重了，鄭運鵬表示，因素有很多，每一個大家在檢討的有道理的，在候選人的責任上，在中央黨部的輔選的責任上，都會去做全面性地檢討，不見得哪一個意見就是百分之百正確的。