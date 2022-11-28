日本製眼鏡96%都在「這裡」生產　最早引進有故事

又到禮拜一開工日了，各位上班族、學生朋友是否一大早第一個動作就是戴上眼鏡，梳洗出門迎接一週的工作與課業呢？根據衛生福利部統計，民眾者每 100人有73人近視、42人散光，其中以18至24歲族群尤為明顯，也因此民眾依賴眼鏡的情況也大幅增加。另一方面，在偏好「日本製造」的台灣社會中，許多消費者都喜歡選擇日本製造的小物，眼鏡也不例外。不過你知道嗎？有高達96%的日本製眼鏡都是「眼鏡小鎮」鯖江生產的喔！更有趣的是，日本最早有眼鏡竟然是議員引進來的。
記者汪睿琦/綜合報導
時常與台灣民眾分享日本小知識的「日本台灣交流協會」近日又發文聊起日本小趣事，這回粉專提到「你的眼鏡也是來自鯖江嗎？」讓網友們深感興趣。原來，位於福井縣鯖江市被稱作「眼鏡小鎮」，早在明治時期該地區多以農業維生，每到冬天積雪，當地人完全無法進行農耕，也沒辦法出門，收入來源也就跟著銳減。
這時當時身為議員的増永五左衛門，為了改善村民的生活，便引進了眼鏡產業，讓居民們在家也能從事生產；再加上，當時的人民大多透過報紙得知戰爭情勢 ，為了清楚閱讀報紙，眼鏡的需求也因此上升，増永五左衛門也因此被稱作「日本國產眼鏡始祖」，創立品牌MASUNAGA増永眼鏡也成為日製眼鏡大牌。
現在的鯖江市直至今日還是日製眼鏡重地，結合觀光打造成到處都能看到可愛眼鏡插畫的「眼鏡小鎮」。台灣民眾解封後想去日本玩不妨可以安排到鯖江市走走，不僅可以拍照打卡，還可以體驗親手製作眼鏡的樂趣，好玩又能學到一課，非常適合親子同樂。