全台「知名議員」落馬名單曝光！她高票當選　鄉民全驚呆

表態出征立委補選！羅淑蕾認硬仗：吳怡農、阮昭雄都很強

▲羅淑蕾公開表態願意代表國民黨，出征明年1月8日的立法委員補選，她認為吳怡農、阮昭雄都很強，補選將會是一場硬仗。（圖／資料照片）
▲羅淑蕾公開表態願意代表國民黨，出征明年1月8日的立法委員補選，她認為吳怡農、阮昭雄都很強，補選將會是一場硬仗。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

九合一大選昨日落下帷幕，國民黨台北市長候選人蔣萬安順利當選；不過，蔣萬安競選期間已請辭立委，留下職缺則訂11月28日開放登記申請。對此，前台北市議員羅淑蕾今（27）日公開表態，有意代表國民黨徵召參選。羅淑蕾稍早接受《NOWnews今日新聞》採訪強調，若黨徵召她絕對義不容辭，但若評估有比她更適合的人選也樂觀其成。此外，她也提到，有望代表綠營參選的前民進黨台北市黨部主委吳怡農、台北市議員阮昭雄，實力都很強勁，因此補選會是一場硬仗。

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中選會預定明年1月8日進行北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選，自11月28日起至12月2日止受理登記申請。民進黨部分，前民進黨台北市黨部主委吳怡農、台北市議員阮昭雄都表態有意願代表出征，至於國民黨呼聲最高的人選，則是剛連任台北市議員的王鴻薇與徐巧芯，不過兩人皆紛紛表態不會參選。

許久未見的羅淑蕾今則公開表態，有意願代表國民黨角逐立委補選。羅淑蕾接受《NOWnews今日新聞》採訪進一步表示，參選是每個人意願，國民黨會去做整體考量，若有必要黨決定徵召她，「我也準備好了，義不容辭」；她還提到，會計師公會表態力挺她參選，地方也有很多勸進聲音。

不過，羅淑蕾說，雖國民黨在2022選舉取得龐大勝利，但立委補選仍會是一場硬仗，吳怡農、阮昭雄都很強。此外，羅淑蕾也提到國民黨台北市長候選人蔣萬安雖最終拿下勝利，但無黨籍候選人黃珊珊、民進黨候選人陳時中加起來的票數，仍超過蔣萬安許多，因此立委補選，並不會像外界所認為的輕鬆。

羅淑蕾喊話國民黨一定要保住這席立委，因目前立法院民進黨立委太多，總是要有反對的聲音。然而，話仍未說死，羅淑蕾也表示，若國民黨認為有比她更適合的人選，她也樂觀其成。

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