腸道菌控制大腦，益生菌量身定　效用更到位？

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在臨床的觀察研究上發現，帕金森氏症者，通常被診斷帕金森氏症的前 20年就有便秘、嗅覺障礙、自律神經失調、憂鬱、快速動眼期睡眠障礙等非動作症狀，顯見大腦退化前腸胃道已先退化。2011年Forsyth CB等人研究便指出，帕金森氏症的患者與健康人比較，在腸黏膜的固有(基)層和腸上皮組織有高達2-2.5倍的大腸桿菌量 。
一般而言，天天維持「高纖、高鈣、抗氧化」的地中海飲食模式，就能維持體內的腸道菌達到平衡。但現代人工作忙碌，日常飲食的纖維量較低，加工精緻食品的食用頻率較高，導致腸道上皮通透性的增加，降低腸道屏障，壞菌變多，就像家裡的牆，牆上的白漆(腸道屏障)掉了，泥土也會跟著裸露出來，水就容易滲漏進去，房子就容易倒塌，因此，為了給身體足夠的防護，可以選擇補充益生菌。
補充益生菌就能預防腦部退化？張簡醫師表示，腸道菌叢就像每個人的指紋一樣，獨一無二。與其說，哪些益生菌有哪些特殊的功能，更應該強調的是，每個人的菌相不同，需要的菌種也有差異，吃對菌種才能保持身體健康。我們可以反過來說，疾病都是壞菌引起的，當我們的腸胃道維持在平衡的菌相下，就能降低罹患疾病的風險，即增加好菌10倍就可以減少壞菌100倍。
失智症是屬於多因子疾病，科學與醫學對於腦退化性疾病的了解和治療方式還是很有限，目前為止，尚未發現可治癒失智症的藥物。譬如說，我常發現阿茲海默症的病人，其實體內的鉛和汞的重金屬是超標的，還有大多數的患者也有長期服用胃制酸劑或者是降血脂藥物。只能說失智症非單一原因造成，治療上應該看的是這類病人的生活習慣和體內各種的訊息指標，透過益生菌來調整腸道菌相失衡問題，只是其中一個延緩病症的工具。
關於益生菌對帕金森氏症的效用，張簡醫師分享，確實有研究指出巴金森氏症者服用抗帕金森氏症的藥物時，若搭配植物乳桿菌，可顯著縮短病人的「無藥效期」、延長藥效時間，並對活動性、生活自理能力及認知能力。
益生菌怎麼選才有效？張簡醫師表示，在看診的時候，常常有病人或家屬問要怎麼選擇益生菌?通常會提出這個問題的病人都已經幾乎各種益生菌都已買一輪了，各種廣告牌子都嘗試過了，身體卻沒有無感、沒有好轉的跡象，推估原因之一，可能是病人的症狀已經不能單靠保健食品來做保養，在急性症狀下，需要靠藥物來幫忙身體的症狀不要往更劇烈地發炎反應發展；其二，通常市面上的益生菌都是混菌，一包2g的包裝內大約三到十九種菌種都有，總菌量也從20億菌數到100億菌數左右。同時補充五個菌種，可能會有單一菌數不足的問題，菌數不夠的時候，效果也可能就無法顯現。還有一個最根本的問題是，你沒有吃對益生菌，就是你補充的益生菌可能你的腸道根本就不缺。
每個菌種在身體內都有它的功能，如果從市售的益生菌遍尋不到合適的，也可選擇先透過檢測了解自己腸道菌相的分布情形，再精準的補充缺乏的菌種。拜現在的生物技術所賜，可以透過一粒米大小的糞便，以次世代基因定序，一周內就能了解自己的腸道菌相，知道自己缺乏哪種好菌，只要把缺乏的好菌增加10倍，就能減少100倍的壞菌。
飲食聰明吃 好菌輕鬆補張簡醫師建議，除了補充身體需要的益生菌，多吃一些高纖維以及果寡糖等有助於益生菌生長的益生元食物，例如：蕎麥、燕麥、馬鈴薯、芋頭、蕃薯、乾香菇、南瓜、洋蔥、花椰菜、蘆筍、大豆、毛豆、木瓜、香蕉以及海藻類等，這些食物可提供益生菌獲得生長的營養源，讓益生菌更容易於腸道內發揮作用。
此外，三餐最好採取地中海飲食原則，經常性食用高纖維蔬果、不飽和脂肪酸較高的植物性油脂、高抗氧化能力的多酚莓果類，以及魚肉和蛋優質蛋白質。發酵食物都含有不同的益生菌，日常生活亦可多加攝取，例如：優格裡面常見的益生菌含有乳酸桿菌，保加利亞乳桿菌，嗜熱鏈球菌等。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會（文/張簡梓妘、編寫/郭慈明）
參考資料：
The Journal of Immunology January 15, 2017, 198 (2) 572-580 Forsyth CB, Shannon KM, Kordower JH, Voigt RM, Shaikh M, et al. (2011) Increased Intestinal Permeability Correlates with Sigmoid Mucosa alpha-Synuclein Staining and Endotoxin Exposure Markers in Early Parkinson's Disease. PLOS ONE 6(12)
失眠與腸道菌群失調 著重於腸腦軸致病機制角色的文獻回顧 2022年第66卷第1期 台北市醫師公會會刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55879
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