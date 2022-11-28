醫美睜大眼（上）業者教你辨識關鍵　避免行銷騙術！

我是廣告 請繼續往下閱讀
以科學數據對症治療、不強迫推銷國內醫學美容的產業，至今仍有許多細節尚無明確的專業流程，甚至成敗都取決於美容諮詢師的說詞，例如用「目測」的方式，判斷客人的膚質，但這樣的治療充滿風險與不安，且客人若無相關經驗，將無從比較、毫無參考價值。台北市醫美診所劉執行長有感於現今的市場亂象，在診所內堅持先讓客人進行免費的肌膚檢測，並引用美國皮膚專科儀器，以3000萬畫素、270度圍繞捕捉肌膚的細節，可反映8種皮膚狀況，包括膚質、毛孔、皺紋、淺層斑點、基底層曬斑、真皮層深度斑、敏感發炎、痘瘡分佈等，以實際偵測到的肌膚狀態，以圖表數據呈現，讓客人可以更具象化的了解膚況。
而諮詢師依照檢測結果，安排適合的複合式療程，並進行詳細的解說，但若客人沒有意願，也不會強迫購買，尊重客人的選擇。療程分為五個階段，包含治療期、保養期、維持期、塑形期、抗老期，針對每個人所處的不同階段，將提供不同的數據表單進行參考，並詳實記錄每一次回診的治療效果，以利提供醫療團隊術前參考、術後追蹤，也幫助客人持續掌握自身膚況的變化。
▲肌膚檢測
避免被話術催眠 應進行術前評估與檢測當民眾想去除臉上斑點，就選擇一間診所施打皮秒雷射，但過不久斑點再度增生，或是術後保養未妥當反讓膚況變得更糟糕，此時醫美診所後續再推出昂貴療程，讓客人心甘情願買單。對此，劉執行長強調，這樣的推銷方式並無對錯，但並不應該視為正常，客人先做肌膚檢測相當重要。往往我們不知道自己的膚質狀態，而雷射又是以熱能破壞皮膚內的黑色素，肌膚多少會造成損傷，如能先將皮膚基底打好，降低術後效果不佳的風險。
業者不應「看到客人鼻子塌，就要他隆鼻」、「看到單眼皮，就積極鼓勵割雙眼皮」、「看到臉上有曬斑，就馬上推薦打雷射。」事實上應該要先做好術前的評估，重視客人的需求，充分的雙向溝通與討論，術前的保養與調理，將膚質的基底打好，建立各項療程的SOP與一致的客觀標準，如此才能讓客人真正體驗到令人安心、CP值高的療程。
台北市醫美診所劉執行長表示，醫學美容團隊需要具備同理心，願意增加時間與人力成本，站在消費者的立場，充分了解他們的疑問與感受，並給予真實的建議，希冀能跳脫過往客人於其他醫美診所消費所引發的受騙或被強迫推銷的負面經驗，而「不實際的推銷」也只會帶來更多處理客訴的問題，腳踏實地、對症規畫所需的醫美療程，才是業者應該一起學習，同時也是客人需要檢視的環節。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55731
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw