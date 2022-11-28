成人急性淋巴性白血病難醫治？ 化療搭配骨髓移植有望重生

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急性淋巴性白血病症狀多元 病程快速化療要即時李啟誠表示，白血病依症狀表現有急、慢性之分；慢性白血病病程進展緩慢、症狀通常也比較不明顯，但急性則來勢洶洶，會以發燒、出血、貧血表現，病人常是遇到緊急狀況送到急診才確診。白血病又分為骨髓性或淋巴性白血病，前者因未成熟的造血細胞過度增生，後者則是淋巴球過度增生，堆積在骨髓就影響正常造血功能。成人一般是骨髓性白血病發生率較高，發生急性淋巴性白血病人較少，雖然小眾，卻也影響成千上萬家庭。
急性淋巴性白血病的症狀多元，李啟誠解釋，當骨髓被急遽增生的淋巴球佔據，好的白血球長不起來，無力抵抗入侵的細菌病毒，就容易感染、發高燒。若長不出好的紅血球，也會貧血、容易倦怠、臉色蒼白；當血小板生成受影響，也會降低凝血功能，鼻血流不停、牙齦易出血、身上遍布紫斑，甚至女性病友會月經流不停。
李啟誠說，一旦確定為急性淋巴性白血病，病程可能進展快速，治療得要即時。目前第一線治療為化療，一般淋巴性白血病人經一輪完整化療，若療效好約達7至8成腫瘤會消失。但若為30歲以上的成人病友，復發機會高，屆時再進行化療為時已晚，因此若健康條件許可，經幾輪成功化療，就要找尋適當時機進行骨髓移植。
化療加鞏固療法 漫長治療戰線辛酸多成人急性淋巴性白血病治療有兩大難題。李啟誠表示，第一，化療是治療的重要環節，但過程很難熬。在療程的第一年，病友必須密集、規律化療，常要住院，無法正常工作、生活，且化療會影響體力也有副作用，好不容易熬過一個療程，隔沒多久又進入下一階段療程，身心負荷都大。完成第一年的化療後，後續仍要繼續以化療藥物鞏固治療效果。此外，因此疾容易侵犯腦部，還得從脊髓腔打化療藥物、頭部電療預防，病友在這一兩年間都會有強烈生病、脆弱的感受。
李啟誠說，另一難題是抗藥性和復發，大部分病友都需要骨髓移植才能根治。骨髓移植要靠時間等待，若有緣遇到適合的捐贈者，病友接受移植時先以殲滅療法消滅骨髓細胞並植入新骨髓，得在隔離病房待1個月，出院後好好調養生息，過程雖然難以想像，但就像浴火鳳凰，歷經浩劫最終可望華麗再生。
「若確診急性淋巴性白血病，要與治療團隊並肩而行」，李啟誠說，治療過程很辛苦，但為了爭取更多時間，一定要好好配合治療、不要拖延。雖然治療苦痛可能如漫漫長夜，但病友也不要灰心喪志，近年也有標靶藥物、標靶複合藥物甚至是免疫療法，都為治療前景帶來曙光。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55939
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