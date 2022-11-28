交通部駁Gogoro政見 謝國樑辦公室：環保署是補助來源
基隆市長當選人謝國樑競選期間拋出「免費送年輕人Gogoro」政見，喊話爭取中央補助逐年執行；然而，交通部長王國材今（28）日受訪卻否決表示，交通部不對私人運具補助。對此，謝國樑辦公室稍早重申政見一定實現，並稱補助來源為經濟部工業局、行政院環保署。
記者翁子竣／台北報導
謝國樑競選基隆市長期間拋「只要達到一定的公益時數，要免費送年輕人5萬部Gogoro」政見，並提到4年會編列15億，爭取中央補助逐年執行。如今隨謝國樑正式上任，各界關注是否會兌現政見。
謝國樑昨日受訪說明，要每年做愛心，做志工服務才能領取，歡迎所有符合資格的青年報名，參加做愛心志工服務，領電動機車。他也強調，因民國112年基隆市政府預算已審議通過， 113年會編列電動機車預算，並從增加歲入財源著手。
王國材今上午受訪則反駁指出，交通部只針對大眾運輸工具如捷運、公車與火車等給予補助，「私人運具則不會」；王國材強調，交通部已對電動公車制定長期規劃，擬於2030年市區公車全面電動化。
針對交通部形同否決說法，謝國樑辦公室發言人余治明回應，「青年電動機車計劃，我們一定會實現」，並指出中央補助來源是經濟部工業局、行政院環保署。