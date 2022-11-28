「昱」見感恩，感恩遇見 -透過毛孩感恩生命的意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
「昱見感恩、感恩遇見」毛孩公益活動本月26號舉辦「昱見感恩、感恩遇見」毛孩公益活動，與心創數位永續有限公司，鉅碼科技(股)公司、社團法人台灣浪浪驛站動物緊急救援協會等企業夥伴們共襄盛舉，透過活動讓參與民眾對「生命議題」及「飼主責任」有更多的了解，並更加理解生命的可貴及幸福的真諦。台灣昱苗盒公益協會名譽理事長陳建州藥師，也是社團法人中華生技醫藥行業協會理事長在開幕致詞中表示這幾年健康產業積極參與ESG相關公益活動，可以提升企業形象，在公益媒體健康醫療網的協助下，讓產業跟著公益潮流與時俱進。
「狗狗哈哈GO！千人萬步益起來」毛孩散步公益計畫鉅碼科技(股)公司李慈晏業務總監表示，鉅碼科技擁有多年雲端架構部署、大數據分析、跨國產品設計開發與市場行銷經驗，自行開發之HAHAGO App為全大運動生活平台。本次與台灣昱苗盒公益協會共同舉辦「狗狗哈哈GO！千人萬步益起來」線上運動會，希望能透過毛孩散步公益計畫為號召，喚起更多民眾重視狗狗心理健康及浪浪數量居高不下等公益議題，目前HAHAGO活躍使用人數為115萬，若以養狗人數比例計算，HAHAGO平台可觸及約50萬的喜愛運動的養狗族群。
企業投入公益提升品牌形象本次活動也感謝杏福醫藥、優膳糧uMeal企業夥伴大力支持。杏福醫藥李昆錦董事長表示因自身長年在醫藥產業耕耘，對於公益行動也身體力行，很開心透過此次機會能夠與志同道合的企業一起為浪浪貢獻一份心力。本活動提供大型及中小型犬消化系統保健品-奧茲羅共200份作為贈品。杏福醫藥公司基於多年的醫藥保健基礎，致力於提供寵物健康快樂的生活為宗旨。同時也非常關心與浪浪相關的議題和活動。奧茲羅產品即是以緩釋型的製劑專利應用於狗狗的保健支持，確實讓有效成分足夠的定時的傳遞給我們的狗狗。
優膳糧uMeal張煥基執行長表示因於求學時期就投入公益服務，並專注於滿足亞健康族群的低醣飲食需求，很開心能參與公益為不同議題與族群盡一份心力，亦很榮幸能透過此次活動為浪浪們發聲。
透過毛孩，學習生死教育流浪動物公益火化發起人熊仁謙表示，教育是啟發人心的貴寶。眾多教育中，面對生死的教育是非常難得的。一般人可能在面臨親友死亡時不知所措，同樣地在毛孩過世後，自己也不再養寵物了，甚至也不希望家人養寵物，因為生離死別的悲傷經驗太難受了。然而，如果是我自己的小孩，我會非常鼓勵飼養毛孩的，因為不僅可以學習珍惜一個生命，透過經驗過一個生命的生老病死、正視生老病死，才是讓人懂得面對恐懼、面對失去、面對失落。「浪浪公益火化」只是一個開頭，未來還再推出相關的公益項目。
流浪動物緊急救援醫療及照護需要更被重視社團法人台灣浪浪驛站動物緊急救援協會李朕嘉創會理事長指出，鑒於人類的活動、野生動物活動、流浪動物活動範圍的重疊，浪浪驛站目前在第一線救援，發展了「動物緊急救援醫療分類」，倘若在接觸動物時，就能夠初步判定傷病等級，而非直接送醫院，這樣的發想，讓浪浪驛站走出一條與醫療資源不一樣的路。希望這樣的經驗能夠分享給在救援路途上的民間、政府單位，讓我們一起讓受傷的動物回歸大自然。
迎接健康樂活，打造高齡犬貓幸福時代臺灣大學臨床動物醫學研究所劉以立副教授表示，民眾隨著社會結構的改變，寵物滿足了少子化、高齡化和晚婚所帶來的寂寞商機。同時間台灣社會開始重視飼主責任及動物福利，實施流浪動物零安樂死的制度，使得寵物及流浪動物高齡化的現象已然成形。骨關節炎是高齡犬貓最常見的肌肉骨骼疾病，主因是關節軟骨組織的缺失,導致軟骨下硬骨的增厚與骨痂的過度生長，引發疼痛、降低運動功能。劉以立副教授期待透過進入收容所醫療服務與實習教學的機會，推廣飼主責任的重要性，提供高齡犬貓應有的醫療照護，讓獸醫系學生及地方單位了解並重視動物福利，成就犬貓樂活時代。
利他出發，毛孩快樂，主人圓滿，創造共好透過TSSA與樂善企業夥伴共同合作，將利他之心延伸至社會每一個角落。期盼這次活動是個起點，希望未來能號召更多對於公益理念支持的企業共襄盛舉，共同打造科技公益生態圈。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55943
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw