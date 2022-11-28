內閣要有新氣象！高嘉瑜：民眾不是沒給民進黨機會

九合一選舉落幕，民進黨慘敗，21縣市僅拿下高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣與澎湖縣，行政院長蘇貞昌開票當晚向總統蔡英文請辭被慰留。綠委高嘉瑜今（28）日受訪表示，內閣要有新氣象，官員總是需要動力促使更往前進，選舉結果就是一個檢討，盼趕快在施政上提出更符合民眾期待法案，挽回對民進黨的信心，「畢竟民眾不是沒給民進黨機會。」
記者陳威叡／台北報導
對於民進黨是否低估疫情衝擊選情，高嘉瑜說，當然事後有很多檢討的地方，認為民眾給民進黨很多機會指正，執政過程中應該要提出符合民眾期待的法案，包括平均地權條例、居住正義問題、長期不公平關稅貨物稅等，這些應該改革的法案希望能夠趕快來推動，讓民眾看到改革的決心，包括經濟、社會公平正義等方面，如果民進黨可以做到更多民眾期待的事情，2024還是很有機會。
對於內閣改組一事，高嘉瑜指出，如果能夠改組也是新的氣象，當然要能夠符合民眾期待，內閣要有新氣象，官員對於很多重要政策法案，應該更負責積極向民眾說明，用虛心的態度面對民意。
而蘇貞昌請辭被慰留，高嘉瑜說，蘇貞昌滿意度高，執政後期包括經濟、高房價、通膨等問題，官員總是需要動力促進他們更往前，選舉結果就是其中一個檢討，可能過去施政面向沒有符合民眾期待，希望能趕快提出在施政上更符合民眾期待相關法案， 挽回民眾給對於民進黨的信心。
高嘉瑜指出，畢竟民眾不是沒有給民進黨機會，而且給了非常多選票來支持，重申要更努力的改革，來去回應民意的期待。