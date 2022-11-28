再轟側翼「豬隊友」　高嘉瑜：對選情、中間選民造成反感

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媒體追問有綠營側翼批評「妳的工作變我們在作」，高嘉瑜說，問題是他們所做的事情，對於民進黨有沒有幫助，如果沒有幫助，他們所作所為達到反效果，質疑「到底是為了自己，還是民進黨？」
高嘉瑜說，她努力在擴大民進黨的基本盤，讓更多中間、年輕選民能夠支持民進黨，知道民進黨是個講是非、講公道，也是能夠接納不同意見的政黨，若賣褲子、賣襪子的人（指王浩宇），如果言論不是那麼重要，不用擴大去解讀，而且其言論顯然只是在自己的同溫層取暖，事實也顯示多數民眾並不同意其言論。
媒體提及台北市議員王世堅痛批王浩宇是太監，高嘉瑜表示，王世堅就是深受其害才有感而發，對於這樣的行為很多人都是深惡痛絕，認為這種親痛仇快、傷害別人的方式，獲取個人利益或是名聲，也不是大家所樂見。
而黨內立委何志偉遭英系要角洪耀福砲轟是「敗類」，高嘉瑜表示，選後大家火氣都比較大，心情都不是很好，對彼此也有累積一些情緒，認為這時候吵給大家看是一種大鳴大放，希望之後還是能團結，為民進黨奮鬥。
高嘉瑜說，民進黨日後推出侯選人若符合民眾期待，相信大家還是會支持，現在多數民意也不一定是看政黨，也沒有所謂基本盤，看是否提出符合民眾的人選，相信民進黨會迅速調整腳步。