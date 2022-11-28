綠地變藍天！網分析「2名女戰神」鬥垮民進黨：王是MVP

再轟側翼「豬隊友」　高嘉瑜：對選情、中間選民造成反感

▲高嘉瑜再轟側翼是「豬隊友」，認為對選情與中間選民造成反感。（圖／記者黃宣尹攝）
▲高嘉瑜再轟側翼是「豬隊友」，認為對選情與中間選民造成反感。（圖／記者黃宣尹攝）

記者陳威叡／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨慘敗，21縣市僅拿下高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣與澎湖縣，黨內出現檢討聲浪抓戰犯，綠委高嘉瑜日前稱「側翼網軍在選前到處出征別人」挨批吃裡扒外、顛倒是非。高嘉瑜今（28）日受訪說，網路上有很多義勇軍，也有不知道哪來的「豬隊友」和「側翼」，去攻擊意見不同的人，這樣只會造成互斥效應，對選情或中間選民造成很大的反感，批評是「十足豬隊友的行為。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜說，網路上有很多網路義勇軍，但是也有很多不曉得哪裡來的「豬隊友」和「側翼」，除了自己在臉書上發表言論，也會去攻擊意見不一樣的人，這樣的攻擊往往都是反效果，只會造成互斥的效應，對選情或讓中間選民造成很大反感，這樣做是否是好的，大家應該來思考，也相信很多人是深受其害，也對這種行為非常反感，批評這是「十足豬隊友的行為。」

媒體追問有綠營側翼批評「妳的工作變我們在作」，高嘉瑜說，問題是他們所做的事情，對於民進黨有沒有幫助，如果沒有幫助，他們所作所為達到反效果，質疑「到底是為了自己，還是民進黨？」

高嘉瑜說，她努力在擴大民進黨的基本盤，讓更多中間、年輕選民能夠支持民進黨，知道民進黨是個講是非、講公道，也是能夠接納不同意見的政黨，若賣褲子、賣襪子的人（指王浩宇），如果言論不是那麼重要，不用擴大去解讀，而且其言論顯然只是在自己的同溫層取暖，事實也顯示多數民眾並不同意其言論。

媒體提及台北市議員王世堅痛批王浩宇是太監，高嘉瑜表示，王世堅就是深受其害才有感而發，對於這樣的行為很多人都是深惡痛絕，認為這種親痛仇快、傷害別人的方式，獲取個人利益或是名聲，也不是大家所樂見。

而黨內立委何志偉遭英系要角洪耀福砲轟是「敗類」，高嘉瑜表示，選後大家火氣都比較大，心情都不是很好，對彼此也有累積一些情緒，認為這時候吵給大家看是一種大鳴大放，希望之後還是能團結，為民進黨奮鬥。

高嘉瑜說，民進黨日後推出侯選人若符合民眾期待，相信大家還是會支持，現在多數民意也不一定是看政黨，也沒有所謂基本盤，看是否提出符合民眾的人選，相信民進黨會迅速調整腳步。

內閣要有新氣象！高嘉瑜：民眾不是沒給民進黨機會

高嘉瑜「一屍五命」預言成真　鄭運鵬：尊重每個人看法

民進黨敗「批原因是側翼」！他狠嗆高嘉瑜閉嘴：吃裡扒外

民進黨大敗選！王浩宇開戰高嘉瑜　揭1450網軍真實身分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀