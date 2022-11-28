「多專科整合醫療」把握黃金治療期　病患也不用多科看診　

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為幫助病人於放化療期間可維持營養之補充，於住院第四天即安排經皮內視鏡胃造口術及人工血管置入手術，讓病人於住院後大約10天即完成第一次的化療並建立營養補充之管道。第一階段治療結束後，再次安排陳先生行全身性的檢查，報告顯示腫瘤縮小及淋巴結明顯減少，故安排食道切除及重建手術，目前因食道癌微創手術技術的精良與提升，再加上與麻醉科合作加入術後加速康復計劃，陳先生於術後第7天即恢復良好出院，第14天可由口進食，目前術後已三年過去，門診追蹤檢查皆顯示無腫瘤復發，已回歸正常生活。
臺中榮總食道癌病人由胸腔外科主導，橫向與多專科團隊通力合作，單一窗口由胸腔外科快速安排住院，並可依病人之個別性選擇最佳治療方法，病人平均於門診後約2至5日安排住院，3日內完成所有檢查後即可與病人及家屬解釋並討論治療計畫，平均住院第4至7日即可開始治療，大幅縮短病人於多科門診間來回奔波的時間，不但降低病人對疾病產生之焦慮、亦減少病人於多科看診時無所適從的不安感，最重要的是讓病人把握住治療的黃金時間。
整合醫療計畫 治療更加到位
根據台灣國民健康署111年最新資料顯示，國人十大癌症死因中食道癌位居第九名，亞洲人又以鱗狀上皮癌為大多數、其次為腺癌；癌症成因主要由抽菸、喝酒、嚼檳榔所引起。多數病人初始症狀為吞嚥困難、聲音沙啞、體重減輕等，腫瘤較大者則可能產生吐血而危及生命。食道癌之期別，主要由腫瘤本身侵犯程度、淋巴結擴散多寡及是否有遠端轉移決定，及早介入相關檢查，方能給予病人最適切的治療與提高疾病存活率及增加病人生活品質。
大多數病患先接受新輔助化學及放射治療後再行手術，可大大提高病人預後及存活率。接受手術的患者在術前一個月即加入ERAS（術後加速康復計劃），在多方整合下讓病人不再害怕而願意接受手術。對於較晚期不適合手術的病人，亦有二線化療、免疫療法藥物、局部近接放療之選擇，藉此也鼓勵民眾勿拖延病症、勿信偏方、盡早就醫，方能重拾健康美滿人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55883
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