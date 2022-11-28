出征立委補選？王鴻薇重申沒意願：沒就職就登記有點難堪
2022大選日前才落幕，台北市長當選人蔣萬安競選期間辭去立法委員職缺，將於今（28）日起開放登記申請，各陣營摩皆拳擦掌，盼搶下北市第3選舉區（中山、北松山）立委。對此，原被外界視為可能參選人的台北市議員王鴻薇，她受訪再度強調，沒有參選意願，還沒就職就要去登記，這實在是有點難堪。
記者翁子竣／台北報導
針對被視為代表國民黨出征立委補選的可能人選，王鴻薇今受訪時坦言，黨中央確實有在徵詢，但她還是盼黨內盡速做民調，目前慢慢浮上檯面的人選越來越多，如前立法委員羅淑蕾。至於民調若最高是否願意接受徵召？王鴻薇重申她沒有意願，因才剛選完也還沒就職，就要去登記，這實在是有點難堪、有點尷尬。
王鴻薇也認為，現在浮上檯面的人選，包括大家或媒體點名到的，都認為有勝選機會。至於有沒有推薦人選？王鴻薇也說，目前表態人選都蠻好的，昨日她推薦台北市議員王浩、徐巧芯，不過徐巧芯有戶籍問題，羅淑蕾則是該選區委員，及不分區立委李貴敏、鄭麗文等人在立法院表現也很亮眼。
此外，民進黨部分，前民進黨台北市黨部主委吳怡農、台北市議員阮昭雄都表態有意願代表參選，資深媒體人何啟聖認為民進黨已磨刀霍霍，國民黨準備好了嗎？恐重蹈民進黨「搶了菜攤，丟了江山」覆轍，讓國民黨在立法院居於少數的劣勢雪上加霜。
王鴻薇則窩，尊重何啟聖的觀點，但蔣萬安選前請辭大家都在拚選舉，是以縣市長勝選為主要目標，民進黨布局也只有阮昭雄、吳怡農表態，她強調民進黨黨主席蔡英文都請辭了，相信綠營比他們還要更亂。