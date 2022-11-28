應采靈、朱芷瑩婆媳過招　親曝與施名帥媽媽「婆媳關係」

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朱芷瑩飾演來自澳門的駐唱歌手，為此還特別上課學彈吉他在片中獻唱。談到接演原因，「當初會想要接演，就是因為片中談婆婆跟媳婦的關係，和一般作品的角色關係很不同，同時因為飾演歌手，也跟之前演過的角色不一樣。」被問到現實生活和男友施名帥的媽媽相處狀況，她靦腆回應：「滿好的！」
班鐵翔這次與應采靈3度搭檔演夫妻、2度與姜康哲合演父子，直呼和應采靈結成「三世姻緣」，班鐵翔認為：「采靈給我感覺就是溫柔、有仙氣、善良又有氣質的女人，因為演過夫妻，本來已經很熟悉，再合作互動很自然，她跟我太太感情也很好。」班鐵翔透露自己母親10多年前已過世，很感謝老婆只要聽到他懷念媽媽做的菜，就會自己照樣做出來，滿足他思念的味道。
《WOMEN 我們不知道的事》導演劉潤成是第一次挑戰長片，並擔任該片製作與編劇，透露故事是來自於生命中的真實經歷，片中講述一場中風，讓家裡的「老佛爺」墜入半癱的人生谷底，在兒媳的設計與激勵下，老佛爺不但復健，更決心和兒媳攜手重建家庭，從中刻畫婆媳間相處以及女人心中的秘密。從越南出生來台發展的他，經歷家庭變故，看到自己媽媽與太太的關係有感而發改編成作品：「傳統都覺得媳婦是外人，但在這個故事裡，媳婦角色很重要。」