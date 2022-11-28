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應采靈、朱芷瑩婆媳過招　親曝與施名帥媽媽「婆媳關係」

▲《WOMEN我們不知道的事》應采靈（右）、朱芷瑩飾演婆媳，連袂出席開鏡記者會。（圖／用心娛樂提供）
▲《WOMEN我們不知道的事》應采靈（右）、朱芷瑩飾演婆媳，連袂出席開鏡記者會。（圖／用心娛樂提供）

記者黃雅琪/台北報導

資深演員應采靈與金鐘視后朱芷瑩首次搭檔，主演台大碩士導演劉潤成與羅潤財執導的女性電影《WOMEN 我們不知道的事》，改編自真實故事，跳脫傳統思維的「婆媳過招」，用新穎角度詮釋婆媳之間的愛。今（28）日舉辦開鏡記者會，包含雙導演、應采靈、朱芷瑩、班鐵翔、姜康哲「一家四口」全員出席。 

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▲《WOMEN我們不知道的事》姜康哲（左起）、應采靈、朱芷瑩、聖誕家婕、班鐵翔出席開鏡記者會。（圖／用心娛樂提供）
▲《WOMEN我們不知道的事》姜康哲（左起）、應采靈、朱芷瑩、聖誕家婕、班鐵翔出席開鏡記者會。（圖／用心娛樂提供）
應采靈透露，她在片中將飾演一位燒得一手好菜的能幹婆婆，不過現實生活跟角色完全不一樣：「我在家什麼人都不能管，沒有主控權，但我也不喜歡管人家；家常菜會做但不太喜歡燒菜，如果做媳婦我算是不合格。」

朱芷瑩飾演來自澳門的駐唱歌手，為此還特別上課學彈吉他在片中獻唱。談到接演原因，「當初會想要接演，就是因為片中談婆婆跟媳婦的關係，和一般作品的角色關係很不同，同時因為飾演歌手，也跟之前演過的角色不一樣。」被問到現實生活和男友施名帥的媽媽相處狀況，她靦腆回應：「滿好的！」

▲《WOMEN我們不知道的事》姜康哲（左起）、朱芷瑩、導演羅潤財、應采靈、導演劉潤成、班鐵翔、聖誕家婕出席開鏡記者會。（圖／用心娛樂提供）
▲《WOMEN我們不知道的事》姜康哲（左起）、朱芷瑩、導演羅潤財、應采靈、導演劉潤成、班鐵翔、聖誕家婕出席開鏡記者會。（圖／用心娛樂提供）
班鐵翔這次與應采靈3度搭檔演夫妻、2度與姜康哲合演父子，直呼和應采靈結成「三世姻緣」，班鐵翔認為：「采靈給我感覺就是溫柔、有仙氣、善良又有氣質的女人，因為演過夫妻，本來已經很熟悉，再合作互動很自然，她跟我太太感情也很好。」班鐵翔透露自己母親10多年前已過世，很感謝老婆只要聽到他懷念媽媽做的菜，就會自己照樣做出來，滿足他思念的味道。

《WOMEN 我們不知道的事》導演劉潤成是第一次挑戰長片，並擔任該片製作與編劇，透露故事是來自於生命中的真實經歷，片中講述一場中風，讓家裡的「老佛爺」墜入半癱的人生谷底，在兒媳的設計與激勵下，老佛爺不但復健，更決心和兒媳攜手重建家庭，從中刻畫婆媳間相處以及女人心中的秘密。從越南出生來台發展的他，經歷家庭變故，看到自己媽媽與太太的關係有感而發改編成作品：「傳統都覺得媳婦是外人，但在這個故事裡，媳婦角色很重要。」

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