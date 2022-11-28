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今+10,659例COVID-19　本土首現BA.2.75為家庭群聚感染

今+10,659例COVID-19　本土首現BA.2.75為家庭群聚感染
今+10,659例COVID-19　本土首現BA.2.75為家庭群聚感染

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增10,659例COVID-19確定病例，分別為10,583例本土個案及76例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。疫情較上周一下降11%，不過本土首次檢出3例BA.2.75個案，且沒有出國史，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，判定為一起家庭群聚的社區感染。

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本土+10,583、死亡+41　新增3例兒童重症

指揮中心表示，今日新增之10,583例本土病例，為4,969例男性、5,607例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增41例本土病例死亡個案，為19例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

另外，新增3例兒童重症個案，其中有2位為MIS-C。而比較特別的是一位3歲男童，先前沒有確診過新冠病毒，在11月5日開始有發燒、咳嗽、右頸部腫痛、腹痛等症狀，11日到急診，住院後檢驗發現新冠病毒N抗體為陽性，且有心臟冠狀動脈擴大的情形，醫師認為男童應該是先前曾有無症狀或沒有被發現的新冠病毒感染，才會出現MIS-C症狀，在經過藥物治療後，目前病況好轉已順利出院。

境外XBB+5、BQ.1+2　本土首次驗出3例BA.2.75

指揮中心說明，今日新增76例境外移入個案中，為38例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國（2例），日本、柬埔寨、美國、泰國、越南及義大利（各1例）移入，另68例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月27日。

境外新興變異株檢初定序，上週增加5例XBB、2例BQ.1，雖然檢出仍以BA.5為主，不過BA.5的占比仍是持續減少的趨勢，上週占比是48%，而XBB或BA.2.75目前占比都有大概20%左右，BQ.1占比也攀升到9%

而本土的部分，上周首次檢出3例BA.2.75，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這3例為北部家庭群聚感染，感染個案為1位40多歲女性，以及2位十歲左右的小朋友，3人過去都曾確診過新冠病毒，屬於重複感染的輕症個案，3人都沒有出國史，指揮中心判定此為一起社區感染。

羅一鈞表示，其實其他新興變異株像XBB、BQ.1等在本土都有零星檢出，但都沒有像BA.5這樣檢出數持續累積並上升成為主流病毒株，目前在國際上BA.2.75占比還是小於10%沒有增加太多，所以目前還是比較需要關注XBB、BQ.1病毒株。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55969

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