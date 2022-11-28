12月多項防疫措施鬆綁　戶外、室內KTV唱歌免戴罩

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相隔555天口罩鬆綁 取消不得逐桌敬酒敬茶之規定考量國內疫情趨緩、呼吸道傳染病流行情形平穩， 12月1日起室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定，也同時取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。雖然室內仍要配戴口罩，但也有鬆綁。
在室內，從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合時，可以免戴口罩。
經過555天民眾終於能在室外、特定場合脫下口罩，但指揮官王必勝提到，歲末大型活動之口罩規定會再看另行研擬。他也特別提醒，進到室內空間除了例外條件外，包括大眾交通運輸工具等，仍須全程配戴口罩，室外人潮眾多無法保持特定距離時，也建議配戴口罩。
取消入境人數限制 因應年終假期、春節將至除了口罩規定鬆綁外，考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計將有更多的入出境需求，因此指揮中心宣布，12月10日零時（航班表定抵臺時間）起取消入境人數上限。王必勝表示，國外疫情持續趨緩，國內境外移入個案也較少，取消入境人數上限希望減少民眾出、入境影響。
開放全國醫院病房探病 但仍需陰性證明且限制時間、訪客數此外，12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病，不再只有加護病房、安寧病房等特殊病房開放探病。探病有時間、人數限制，每日固定一個時段，每次最多2名訪客，但若是實施手術、侵入性檢查或治療等須由家屬陪同，或是病人病情惡化或病危探視等例外情形則不在此限。
探病者不論疫苗接種狀態，應出示探視當日自費家用快篩陰性證明，若是探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，才可以免除篩檢。
醫療應變組副組長羅一鈞提醒，入院探病第一條件是不具COVID-19相關的發燒或呼吸道症狀，另外到醫院中要全程配戴口罩、落實手部衛生，避免把院外病菌帶入院內。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55970
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