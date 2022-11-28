新冠後心搏過速症候群　心跳異常、體力差應警覺

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝說，新冠肺炎染疫後，大約5人當中會有1人出現「長新冠（Long COVID）」症候群，其症狀可能包含：認知障礙、味嗅覺改變、呼吸喘促、心悸、胸悶、疲勞等。
「長新冠」當中，有不少患者於染病後4週，仍然有心悸或心跳加速的症狀，甚可長達半年以上，許多患者於染疫前完全沒有慢性病史或不良健康嗜好，染疫後卻深受心悸所苦。
兩種疾病類型 造成心搏過速
張小姐罹患的疾病是新冠後心搏過速症候群（post-COVID-19 tachycardia syndrome），該疾病包含兩種類型的心搏過速：第一、不正常竇性心搏過速：定義為休息時竇性心率達每分鐘可達100次以上，且於24小時心電圖監測中，平均心跳達每分鐘90次以上。患者可能發現，即便是在休息時，心跳也明顯比染疫前快上許多。
第二、姿勢性心搏過速症候群：定義為傾斜床或直立測試時，每分鐘心跳增加達30次以上，且未出現血壓降低現象。患者平時心跳不一定很快，但稍有姿態變動，特別是早上起床時，會有顯著心跳加速的感覺出現。
若不正常心跳 專業醫師診斷
李穎灝醫師表示，新冠後心搏過速症候群目前致病機轉仍然不是十分明確，但研究多顯示和交感神經及副交感神經失衡有關。在預防上，部分研究顯示，疫苗注射或抗病毒藥物的使用，可能減少長新冠發生，但根據現有證據強度，尚無法下定論。
治療方面，目前大多依照傳統的不正常竇性心搏過速及姿勢性心搏過速症候群來處理，但尚不清楚這類治療在新冠後心搏過速症候群上是否同樣有效。不過需要注意的是，新冠後心搏過速症候群並不是新冠肺炎造成心悸或心跳加速的唯一原因，病人亦可能因為焦慮、低血氧、輕度發燒、心肌炎、心衰竭而引起相關症狀，是否適合上述治療方式，建議由醫生問診檢查評估後再施行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55890
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw