專訪／3個月瘦10kg！《台灣X檔案》王上菲、朱宇謀分享瘦身食譜、運動菜單
王上菲與朱宇謀參與中視、中天八點檔《台灣X檔案》演出，不同於過往大家熟知的八點檔風格，該劇改以「刑偵推理靈異」為題材，亦深獲網友青睞。劇中有大量武打戲，演員們也積極參與課程與前置訓練。王上菲、朱宇謀兩人在接受LIFE 生活網專訪時提到，關於武打訓練，以及瘦身減肥的秘訣。曾經當過有氧老師的王上菲，更為戲找來武術冠軍學習武術；出身體院的朱宇謀，3個月瘦身10公斤，體脂才11好狂。
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《台灣X檔案》有大量的武打戲，王上菲提及，開拍前與經紀人主動透露想學習武術，大約練習三個月，有一點基本底子，包括劍、扇、空手等，甚至找來武術冠軍教學。曾當過有氧老師的王上菲表示，「跳舞對於拍武打戲也有幫助！」你只要把武術的套路，變成是背舞蹈動作的感覺，把那個節奏抓出來，打鬥的時候節奏很快就出來，動作也比較漂亮。學武術對於身體是否幫助？她透露，除了保護身體之外，朱宇謀提及「最大幫助是體態！」王上菲表示，現在與拍攝《女力報到》的自己還是有差吧，雖然吃東西會還是會擔心變胖，像是朱宇謀與張瀚元，就是我的健身與營養老師，協助自己管理體態。
出身體院的朱宇謀，3個月瘦身10公斤，一個月前體脂竟然才11。被問及減肥秘招？他則說，以前大家都建議不要吃，或者激烈的斷食，現在則提倡，其實你還是要正常吃。我的方法採取不吃加工食品，吃乾淨的食物；每天早上第一件事，則是踩腳踏車有氧約半個到一個小時。他提及，一般說來，早上做有氧，對燃燒脂肪最有效，之後再補充好的蛋白質，以及好的澱粉。運動完吃東西是否會變胖？兩人齊聲說，如果你有規律的運動，就不用間隔時間再吃東西，反倒是與你吃的內容有關係，像是吃火鍋就前功盡棄。吃火鍋時的大地雷，記得不要吃鈉含量太高的食物，包括火鍋湯、重鹹、重辣都不要。
王上菲的減肥技巧則是飲食加運動。她透露，平常練舞時間，通常都一個小時起跳；至於飲食部份前陣子比較極端，像是不碰油炸，不碰奶；雖然沒有實際測量體重，但觀看照片感覺有差，體態差很多，背變扁了，手部線條也跑出來，特別是臉看起來感覺真的相差甚遠。不過，2個月時間，飲食什麼都不吃的狀態，覺得心情有受影響，現在飲食部份採取順其自然。至於運動頻率則是一個禮拜4次左右，王上菲說，包括高強度間歇運動、TABAT，以及核心運動都會進行。為了練習武術，王上菲、朱宇謀與張瀚元三人，也會相約健身房，像是健身房運動可以肌力、燃脂，又可以保護你的身體關節。
《台灣X檔案》每週一至五在中視、中天娛樂台晚間8點播出。
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