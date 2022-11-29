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專訪／朱宇謀曾罹「憂鬱症」曝症狀提醒這件事　兒時曾想當芭蕾舞者嚇壞媽媽

專訪／朱宇謀曾罹「憂鬱症」曝症狀提醒這件事　兒時曾想當芭蕾舞者嚇壞媽媽
專訪／朱宇謀曾罹「憂鬱症」曝症狀提醒這件事　兒時曾想當芭蕾舞者嚇壞媽媽

每日健康-每日都做得到的健康

朱宇謀演出中視、中天八點檔《台灣X檔案》，專長是數字與金融，擅長動腦與溝通，但接受LIFE生活網專訪笑稱，角色跟本人完全相反，數字超不在行，聽完電話號碼無法複寫。曾與其他成員組偶像團體「GTM」的朱宇謀，因合約糾紛罹患憂鬱症，更透露當時發作的症狀，盜汗、無法換氣等等，花了三年才改善。由於精神疾病是文明病，現在人壓力過大，他也對此警惕大家一句話，好正能量。除此之外，喜歡做菜的他，王上菲也推「絲瓜蛤蜊超好吃！」

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朱宇謀在華岡藝校就讀戲劇科，被大熟知的是曾與溫以飛、潘君侖、賴煜哲、鄧加樂共組「GTM」團體。他透露，一開始是參與戲劇演出，後來唱片公司來學校問自己，想不想要組團，那時候才19歲，訓練約三、四年後才發片。參與團體的想法覺得，唱歌是一個蠻難達成的夢想，有機會可以試試看。被問及唱歌與演戲的選擇？朱宇謀說：「現在會選擇演戲，因為比較穩定。」之前度過了一段煎熬的時間，他表示：「因為團體的人太多，錢賺得很少，大家一下子就分光。」

新聞曾報導，因為合約糾紛造成憂鬱症，朱宇謀憶起過往提及：「憂鬱症可能來自於遺傳或基因，觸發點可能來自於合約糾紛導致無法正常工作。」那時候懷疑自己是不是很沒用，不夠好，才會發生合約糾紛的問題，但合約解決後就沒有問題了。他也誠摯地奉勸大家，不開心又馬上處理，不開心久了，就會生病，就會大了。所謂的憂鬱、躁鬱，或者不快樂時間久了，可能影響你的睡眠，甚至影響自律神經，你就會開始胡思亂想、心律不整、躁鬱等各種現象。朱宇謀透露，當時後最嚴重的狀況，除了失眠，還有盜汗，呼吸無法換氣，大約花了三年時間才改善。自己也有定期看醫生，目前憂鬱與自律神經檢測都正常。在生病那三年期間，過往被當作偶像包裝壓力很大，生病期間把所有的情緒跟想法移轉，將創意與想法變成一首歌，做了蠻多創作，「或許生病後，人生感觸會比較強烈吧。」精神疾病在現階段算是文明病，他也奉勸各位：「輕鬆一點吧，山不轉路轉。」真的很不開心的話，找到快樂或成就的地方。他透露，自己的興趣是做飯，擅長的料理是中式料理，一旁的王上菲說，朱宇謀料理的「絲瓜蛤蜊超好吃！」

▲ 朱宇謀奉勸大家轉念：「輕鬆一點吧，山不轉路轉。」真的很不開心的話，找到快樂或成就的地方。
▲ 朱宇謀奉勸大家轉念：「輕鬆一點吧，山不轉路轉。」真的很不開心的話，找到快樂或成就的地方。
許多男生小時候都有警察夢，朱宇謀驚爆，其實小時候夢想當個芭蕾舞者，現場所有人震驚！他提到，因為姐姐跳芭蕾舞，所以自己也想嘗試，媽媽真的嚇壞了。雖然媽媽態度很多元，突然覺得，是不是要給兒子世界多一點選擇（笑）？！幸好自己很快就覺醒。朱宇謀大學就讀體院動態藝術系，包括街舞、競技有氧，培養運動經紀人、主持人，或者體育主播、模特兒專長都有涉略。

▲ 朱宇謀驚爆，其實小時候夢想當個芭蕾舞者。
▲ 朱宇謀驚爆，其實小時候夢想當個芭蕾舞者。
最後，朱宇謀也誠摯推薦，《台灣X檔案》拍攝很辛苦，包括武打戲的前置訓練也毫不馬虎，希望希望讓大家感受到不一樣的台灣八點檔風格。每週一至五在中視、中天娛樂台晚間8點播出。

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