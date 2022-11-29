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小心沉默殺手找上門　定期護肝1動作不可少

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小心沉默殺手找上門　定期護肝1動作不可少

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據衛福部統計，肝癌發生率逐年下降，但在十大癌症死亡率中仍高居第二，雙和醫院消化內科主治醫師林聖才表示，關鍵在於肝臟沒有神經，號稱沉默的器官，從慢性肝炎到肝硬化，甚至到肝癌的早、中期都是沒有症狀的，若沒有定期篩檢，其實很難發現，等到有不適症狀產生時，通常已經是腫瘤破裂，或是侵犯到其他器官，而此時才就醫，效果十分有限。

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注意高風險　護肝好行為

除病毒型肝炎（B、C型肝炎）導致肝癌發生外，受到飲食及生活作息習慣影響，酒精、代謝性肝炎也越來越普遍，林聖才醫師指出，不只是B、C肝炎、慢性肝炎、肝硬化，或是有肝癌家族史的患者外，喜好抽菸、喝酒、吃檳榔、高齡，或是肥胖及三高的民眾都得小心。

林聖才醫師建議，可檢視自身行為、生活習慣是否有這些危險因子，若符合的話，更應積極面對，除養成良好、健康的生活作息外，至少每半年進行肝功能的抽血檢查，每年進行一次腹部超音波檢查。以預防勝於治療心態好好護肝。

及早知療有解　肝癌並非絕症

但肝癌並非絕症，若能及早發現及早治療，除預後效果好，對患者的生活影響也較低。林聖才醫師指出，隨著醫療技術的進步，肝癌在各階段都有不同的治療準則，像是早期的手術、局部燒熔及冷凍治療，或是中晚期的肝動脈化學栓塞、標靶及免疫治療等，像上述個案就是屬於在早期（BCLC分期：第０期）的時候發現，明顯看出治療的成效，對患者生活的影響也就越小。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55889

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