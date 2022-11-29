小心沉默殺手找上門　定期護肝1動作不可少

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除病毒型肝炎（B、C型肝炎）導致肝癌發生外，受到飲食及生活作息習慣影響，酒精、代謝性肝炎也越來越普遍，林聖才醫師指出，不只是B、C肝炎、慢性肝炎、肝硬化，或是有肝癌家族史的患者外，喜好抽菸、喝酒、吃檳榔、高齡，或是肥胖及三高的民眾都得小心。
林聖才醫師建議，可檢視自身行為、生活習慣是否有這些危險因子，若符合的話，更應積極面對，除養成良好、健康的生活作息外，至少每半年進行肝功能的抽血檢查，每年進行一次腹部超音波檢查。以預防勝於治療心態好好護肝。
及早知療有解 肝癌並非絕症
但肝癌並非絕症，若能及早發現及早治療，除預後效果好，對患者的生活影響也較低。林聖才醫師指出，隨著醫療技術的進步，肝癌在各階段都有不同的治療準則，像是早期的手術、局部燒熔及冷凍治療，或是中晚期的肝動脈化學栓塞、標靶及免疫治療等，像上述個案就是屬於在早期（BCLC分期：第０期）的時候發現，明顯看出治療的成效，對患者生活的影響也就越小。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55889
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