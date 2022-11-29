美大使館籲在中公民備14天物資 網友急問：要出事了嗎？
美國駐華使團28日發布致美國公民的聲明，提到中國政府已經擴大COVID-19疫情防控舉措，提醒公民應儲備14天的藥物、瓶裝水和食物。貼文一出，不少海內外民眾都在留言串回覆，詢問只是常規性的提醒，還是已經收到將再次封控等消息。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，美國駐中國使團28日向人在中國的美國公民發布聲明，建議他們儲存2週的食物供應，強調海外美國公民的安全、健康和福祉是美國最高等級的優先事項；然而，隨著疫情的發生，中國政府已擴大了新冠疫情防控舉措，可能包括居家隔離、大規模檢測、場所關停、交通中斷、封控以及有可能發生的家庭成員分離。
當天，美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）也在其官方推特上發文說，會密切監測疫情發展情況，並協助在華美國公民應對封控挑戰。
有關推文發出後，引發全球網友關注，包含中國人民，有人打下：「大的要來了，已經提前跟美國領事館通氣」、「有大事要發生了嗎」、「看來共產黨不打算讓步了」、「難道你們收到了什麽消息」；也有人打下「救救中國」、「救救我們」、「美國大使館，布林肯勇敢點，站出來支持我們，支持中國人民民主解放事業，支持我們抗擊動態清零，抗擊中共暴政」等字句。