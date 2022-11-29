以六四為鑑！中國爆白紙革命　王丹給8建議：新時代開始

美大使館籲在中公民備14天物資　網友急問：要出事了嗎？

▲新疆封控釀成火警慘劇，引發中國各地抗爭，外界憂心北京是否會加強封控；美國駐中國大使館呼籲公民儲備物資的聲明也引發關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲新疆封控釀成火警慘劇，引發中國各地抗爭，外界憂心北京是否會加強封控；美國駐中國大使館呼籲公民儲備物資的聲明也引發關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國駐華使團28日發布致美國公民的聲明，提到中國政府已經擴大COVID-19疫情防控舉措，提醒公民應儲備14天的藥物、瓶裝水和食物。貼文一出，不少海內外民眾都在留言串回覆，詢問只是常規性的提醒，還是已經收到將再次封控等消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，美國駐中國使團28日向人在中國的美國公民發布聲明，建議他們儲存2週的食物供應，強調海外美國公民的安全、健康和福祉是美國最高等級的優先事項；然而，隨著疫情的發生，中國政府已擴大了新冠疫情防控舉措，可能包括居家隔離、大規模檢測、場所關停、交通中斷、封控以及有可能發生的家庭成員分離。

當天，美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）也在其官方推特上發文說，會密切監測疫情發展情況，並協助在華美國公民應對封控挑戰。

有關推文發出後，引發全球網友關注，包含中國人民，有人打下：「大的要來了，已經提前跟美國領事館通氣」、「有大事要發生了嗎」、「看來共產黨不打算讓步了」、「難道你們收到了什麽消息」；也有人打下「救救中國」、「救救我們」、「美國大使館，布林肯勇敢點，站出來支持我們，支持中國人民民主解放事業，支持我們抗擊動態清零，抗擊中共暴政」等字句。
 

惹怒歐美！BBC記者採訪白紙革命被捕　趙立堅祭戰狼回應

白紙運動引爆！中國官方欲甩鍋境外勢力、顏色革命

中國示威震驚全球！分析：體系出現裂縫、跨城實屬罕見

新疆惡火引爆中國示威！歐洲出現聲援潮、BBC記者傳被捕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀