大腸癌晚期仍有手術希望！？ 50歲父親靠標靶藥重獲新生

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大腸癌初期症狀不明顯 25%患者確診時已第四期亞東醫院腫瘤科暨血液科主治醫師吳嘉芸醫師表示，大腸癌初期症狀不明顯、確診率不高，雖會有肚子漲、肚子痛或排便習慣改變等不適感，但由於特異性不高，很容易讓人忽略。根據衛福部最新公布的2019年癌症登記報告統計，扣除原位癌，大腸癌患者確診時，僅約19.4%在第一期，24.8%在第二期，30.0%在第三期，25.8%在第四期。
吳嘉芸醫師進一步說明，第一期大腸癌病患，能開刀治療後追蹤觀察；第二期與第三期病人在手術後，多數須配合術後化療藥物，殲滅可能殘留身體的癌細胞，降低癌症復發機率；第四期患者因腫瘤已轉移到其他器官，例如：肺臟與肝臟，絕大多數個案只能使用化療與標靶藥物對抗癌症，但有少部分第四期患者仍可接受手術。
標靶配合化療增加可手術病患 5年存活期最高增加至50%吳嘉芸醫師指出，同樣發展到第四期，大腸癌與其他癌症不太相同，如果在多專科團隊評估判斷下，病人腫瘤轉移在一定程度內，加上化療與標靶藥物能有良好效果，讓腫瘤體積明顯縮減，就能夠展開手術，根據國健署統計，一般第四期大腸癌患者，5年存活率約13.5％，若能手術則大幅提高至20%至50%。
吳嘉芸醫師強調，治療大腸癌會依基因差異，使用不同標靶藥物，2021年健保已將RAS（KRAS與NRAS）基因檢測納入給付，加強精準醫療強度，如果RAS基因沒有突變，就能使用人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥物，打擊癌細胞縮小腫瘤，增加第四期大腸癌可以手術病患人數，提升存活期。
吳嘉芸醫師提到，根據近期一項第三期臨床實驗發現，RAS未突變第四期大腸癌患者，當腫瘤發生在左側大腸，使用人類表皮生長因子受體（EGFR）配合化療，腫瘤縮小機率能從7成提高至8成，也讓原本僅約1成病患能接受手術，提高至2成，讓更多病人有機會能手術治療，擺脫病魔的生命威脅。
縱然未達可手術條件 標靶配合化療也大幅延長存活期吳嘉芸醫師也說，即便不能手術，第四期大腸癌患者在標靶藥物與化療配合下，平均存活期能大幅延長至2.5年至3年，反觀消極面對疾病患者，不願跟著醫生腳步治療，存活期恐怕僅有半年至1年左右，臨床曾有個案確診後就拒絕治療，再出現已是半年後，身體瘦弱由家人推著前往診間，沒隔多久就離開人世。
糞便潛血輕易檢查大腸癌 異常症狀與家族史要留心吳嘉芸醫師呼籲，任何癌症都是越早發現，治療方式越多，治療成果也越好，對大腸癌而言，目前最簡單方式就糞便潛血檢測，一旦檢測出陽性，醫生會馬上安排大腸鏡檢查，確認大腸內是否有息肉或腫瘤；另外，當觀察到自己身體發生大腸癌疑似症狀，不要有任何遲疑，盡快就醫確認狀況。
吳嘉芸醫師提醒，發現排便習慣突然變化、上廁所時看到血便、或糞便明顯變細，就要趕快就醫確認原因；如果親人有大腸癌病史，或曾經切除大腸息肉，自己就要加強保持警戒，定期安排大腸鏡檢查，及早發現大腸內異常變化，就讓醫生能有更充足治療方式協助對抗疾病，達到提高治癒率或延長生命目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55965
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