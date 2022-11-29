上任後推Gogoro政策細節　謝國樑強調：補助全國通用

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未料，經濟部先是潑冷水回應，全國各縣市電動機車補助都是7000元，沒有單獨針對單一縣市的補助；環保署也強調，無規劃及預算補助贈送民眾電動機車，縣市長當選人推動相關政策，應自行籌措預算落實政見。
針對政府單位接連否認補助，謝國樑今上午受訪回應，謝謝大家關心，也請大家給他一點時間，讓他進入市政府工作後，再把政策細節開始推動，他也強調所談補助都是全國通用，「再給我一點時間讓我完成。」
媒體追問，民進黨有議員在黨部群組上說，若市長重要政策跳票要提出罷免。謝國樑說，請大家給他一點時間，讓他們好好推動，這政策有公益、關懷幫助年輕人就業與減低二氧化碳，盼大家給他時間。
此外，至於小內閣是否已有人選？謝國樑說，已經有名單，並陸續跟人選會面、討論，大家都知道他想關懷弱勢，因此相關局處首長一定要有這方面專業、同理心及愛心，另招商引資、引進產業是重中之重，也要有足夠商業理解能力、商業關係網絡與人脈；再來，都市計劃部分基隆希望市容可大幅改變，能夠有更好建設，在這方面也希望找到專業人才。
談到副市長人選，謝國樑指出，希望找到理念相同夥伴，也希望有互補效應，不一定要是國民黨同志，若外界朋友可對市政有幫助，並跟他互相協調搭配做更多事，他也會積極來考慮。
有無延攬基隆市長林右昌團隊成員？謝國樑表示，他會跟所有市府優秀公務員好好討論，是否為政務官、林右昌人馬或優秀公務員，他不會分太清楚，主要應有打拚基隆的理念，明白有些政務人員會隨林右昌同進退，他也不會強留，都會尊重個人選擇。