躁鬱症越復發症狀越嚴重！　長效針劑助持續穩定治療

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躁鬱症不罕見 越復發症狀越難治療在台灣，躁鬱症並不罕見，三軍總醫院精神醫學部葉啟斌醫師指出，台灣典型躁鬱症人口約有20萬，約有50%的躁鬱症患者都在20歲以前發病。葉啟彬醫師說明，躁鬱症又稱為「雙極性疾患」，這類患者情緒會有兩個極端的變化，週期性地呈現躁期與鬱期。在躁期的時候，患者會有持續好幾天的情緒高亢、即使睡很少也精力滿滿、高度自信、行為衝動等，嚴重者甚至有誇大的妄想，在躁症發作時，患者通常不會有病識感，因此多不會察覺自己有問題。第一次發作可能是生活挫折或創傷引起，但第二次發作通常不需要原因，由於第一次發作時已在腦部留下傷痕，因此時間到就容易發作，葉啟斌醫師說明，每次躁症發作時，腦部處於發炎狀態，每次受傷 (復發)，留下傷痕就會導致治療效果越不好，過去治療有效，之後復發便不一定有效，且衝動行為會越演越烈、越難控制，發作越多次就越難治療，治療時間也越久，也對腦部傷害越大。
葉啟斌醫師表示，躁鬱症反覆發作會造成許多生活困擾，像是莽撞投資、瘋狂購物，可能因此導致負債、影響人際關係，即便症狀可以再倚靠藥物治療恢復，但復發造成的損害對患者生活造成極大影響，躁症過後，患者情緒可能陷入低落自責，因此陷入鬱症階段，使患者在鬱症與躁症中一直循環，所以持續治療、規律用藥、預防復發非常重要。
缺乏病識感易擅自停藥 長效針劑助穩定治療減緩復發三軍總醫院精神醫學部葉大全醫師表示，治療躁鬱症主要有兩大類藥物：第一類稱為情緒穩定劑，主要功能在穩定神經衝動，如抗癲癇藥物及鋰鹽，可使神經本身不過度興奮；第二類為非典型抗精神病藥物，能讓某些神經傳導因子穩定，除可抑制妄想、幻覺等精神症狀，對躁症、鬱症等情緒症狀的急性控制和長期預防都有一定效果。
葉大全醫師指出，躁鬱症口服藥物多半需要每天服用1至3次，由於口服藥仰賴患者自行服藥，加上患者在躁症快要發作時對自身病情沒有病識感，或是在康復期覺得自己狀態良好沒有生病，因此常有擅自停藥的狀況。目前，除了口服藥物外，也有每月一針的長效針劑可供選擇，患者不需隨身攜帶藥物，也不須家人擔心服藥的順從性，兼顧患者的隱私與便利性；若病況不穩定時，身上殘存的藥劑將可發揮效果使病況不至於太過嚴重。葉大全醫師補充，據研究指出相較於口服藥物，改採長效針劑可顯著降低症狀復發的風險並維持患者的功能，醫師也不須擔心患者因服藥順從性不佳導致血中藥物濃度不穩定，只須透過每月定期回診確認患者狀態，定期注射針劑即可。
「打針」不代表病情嚴重 盼解除社會偏見打造友善環境葉大全醫師強調，「打針」不代表病情嚴重，只是將既有的抗精神病藥物成分轉為長效針劑形式，不需天天服藥即可讓藥物在體內緩慢釋放而達到治療目的，也可協助患者恢復健康重回正常生活，減少諸多不便。葉啟斌醫師呼籲，除了遵從醫囑穩定治療以外，維持良好的睡眠、正常的生活作息，適當調節壓力，避免生活刺激物也是十分重要的，也請勇於面對躁鬱症，並調整心態與躁鬱症長期抗戰與病共存，葉啟斌醫師也期盼社會解除對躁鬱症患者的偏見，嘗試接納、關心、支持與尊重。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55959
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