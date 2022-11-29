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躁鬱症越復發症狀越嚴重！　長效針劑助持續穩定治療

躁鬱症越復發症狀越嚴重！　長效針劑助持續穩定治療
躁鬱症越復發症狀越嚴重！　長效針劑助持續穩定治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】陳同學 (化名) 為躁鬱症患者，長期以口服藥物治療，但當課業壓力出現、作息不正常，就常忘記服藥，造成躁鬱症反覆發作，嚴重到出現妄想需住院治療，嚴重影響課業與同儕關係，在與醫師討論後改以長效針劑治療，目前已有一年沒有復發。三軍總醫院精神醫學部葉大全醫師表示，躁鬱症本身是極高復發率的疾病，約有9成患者會復發，若不持續穩定治療則發作症狀將越發嚴重，易造成認知及生活功能退化，帶來生活上許多困擾。

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躁鬱症不罕見　越復發症狀越難治療

在台灣，躁鬱症並不罕見，三軍總醫院精神醫學部葉啟斌醫師指出，台灣典型躁鬱症人口約有20萬，約有50%的躁鬱症患者都在20歲以前發病。葉啟彬醫師說明，躁鬱症又稱為「雙極性疾患」，這類患者情緒會有兩個極端的變化，週期性地呈現躁期與鬱期。在躁期的時候，患者會有持續好幾天的情緒高亢、即使睡很少也精力滿滿、高度自信、行為衝動等，嚴重者甚至有誇大的妄想，在躁症發作時，患者通常不會有病識感，因此多不會察覺自己有問題。第一次發作可能是生活挫折或創傷引起，但第二次發作通常不需要原因，由於第一次發作時已在腦部留下傷痕，因此時間到就容易發作，葉啟斌醫師說明，每次躁症發作時，腦部處於發炎狀態，每次受傷 (復發)，留下傷痕就會導致治療效果越不好，過去治療有效，之後復發便不一定有效，且衝動行為會越演越烈、越難控制，發作越多次就越難治療，治療時間也越久，也對腦部傷害越大。

葉啟斌醫師表示，躁鬱症反覆發作會造成許多生活困擾，像是莽撞投資、瘋狂購物，可能因此導致負債、影響人際關係，即便症狀可以再倚靠藥物治療恢復，但復發造成的損害對患者生活造成極大影響，躁症過後，患者情緒可能陷入低落自責，因此陷入鬱症階段，使患者在鬱症與躁症中一直循環，所以持續治療、規律用藥、預防復發非常重要。

缺乏病識感易擅自停藥　長效針劑助穩定治療減緩復發

三軍總醫院精神醫學部葉大全醫師表示，治療躁鬱症主要有兩大類藥物：第一類稱為情緒穩定劑，主要功能在穩定神經衝動，如抗癲癇藥物及鋰鹽，可使神經本身不過度興奮；第二類為非典型抗精神病藥物，能讓某些神經傳導因子穩定，除可抑制妄想、幻覺等精神症狀，對躁症、鬱症等情緒症狀的急性控制和長期預防都有一定效果。

葉大全醫師指出，躁鬱症口服藥物多半需要每天服用1至3次，由於口服藥仰賴患者自行服藥，加上患者在躁症快要發作時對自身病情沒有病識感，或是在康復期覺得自己狀態良好沒有生病，因此常有擅自停藥的狀況。目前，除了口服藥物外，也有每月一針的長效針劑可供選擇，患者不需隨身攜帶藥物，也不須家人擔心服藥的順從性，兼顧患者的隱私與便利性；若病況不穩定時，身上殘存的藥劑將可發揮效果使病況不至於太過嚴重。葉大全醫師補充，據研究指出相較於口服藥物，改採長效針劑可顯著降低症狀復發的風險並維持患者的功能，醫師也不須擔心患者因服藥順從性不佳導致血中藥物濃度不穩定，只須透過每月定期回診確認患者狀態，定期注射針劑即可。

「打針」不代表病情嚴重　盼解除社會偏見打造友善環境

葉大全醫師強調，「打針」不代表病情嚴重，只是將既有的抗精神病藥物成分轉為長效針劑形式，不需天天服藥即可讓藥物在體內緩慢釋放而達到治療目的，也可協助患者恢復健康重回正常生活，減少諸多不便。葉啟斌醫師呼籲，除了遵從醫囑穩定治療以外，維持良好的睡眠、正常的生活作息，適當調節壓力，避免生活刺激物也是十分重要的，也請勇於面對躁鬱症，並調整心態與躁鬱症長期抗戰與病共存，葉啟斌醫師也期盼社會解除對躁鬱症患者的偏見，嘗試接納、關心、支持與尊重。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55959

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