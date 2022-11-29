送Gogoro錢哪來？環保署打臉謝國樑：無規劃及預算補助

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不過昨交通部長王國材受訪時反駁，交通部只針對大眾運輸工具如捷運、公車與火車等給予補助，「私人運具則不會」；王國材強調，交通部已對電動公車制定長期規劃，擬於2030年市區公車全面電動化。
針對交通部形同否決說法，謝國樑辦公室發言人余治明回應，「青年電動機車計劃，我們一定會實現」，並指出中央補助來源是經濟部工業局、行政院環保署。
但經濟部表示，目前補助民眾購買電動機車為全國一致性，每輛7000元，不分縣市別，並沒有單獨針對單一縣市的補助，相關預算若單一地方政府需自行加碼部分，「都是地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國一致性補助經費無關」。
環保署也強調，針對縣市長當選人表達要以環保署預算補助贈送民眾電動機車政見，「事前毫無所悉，並無相關預算編列，特予說明澄清」。
環保署說明，為持續改善空污，加速淘汰老舊機車，減少私人運具，鼓勵大眾運輸，自111年起持續推動2年至112年年底，補助民眾淘汰96年6月30日前出廠老舊機車每輛2000元，加上推動換購電動機車溫室氣體減量獎勵措施，每輛2.3公噸二氧化碳當量溫室氣體減量效益歸屬環保署者，獎勵每輛1000元，另外老舊機車完成回收程序，亦可申請回收獎勵金300元。
環保署指出，另依據《空氣污染防制法第17條》規定，自固定污染源及移動污染源徵收空氣污染防制基金，並將徵收款項依比例撥交各縣市政府，以基隆市為例，經查截至目前尚約有1億900餘萬元的空氣污染防制基金可運用於空氣污染防制。
環保署提醒，樂見地方政府推動電動機車普及使用，但環保署空污基金有限，縣市長當選人推動相關政策，應自行籌措預算落實政見。