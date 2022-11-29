5種「熱門飲食減肥法」優缺點整理！重點畫起來　不用捨棄美食也可以瘦

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、間歇性斷食（Intermittent Fasting）根據外媒Daily Mail報導，間歇性斷食，指的是以一天為單位，在設定時間段内進行斷食。其中最流行的是168斷食法，「16」是連續16小時不吃東西，「8」則是在8小時內進食，這是在所有斷食法中難度較高的一種，但因效果顯著而廣受名人推崇，例如楊丞琳、瘦子等人，都靠168斷食法在短時間內減重成功。
優點：改善胰島素抵抗、穩定血糖、降低中風風險。
缺點：難度較大，需要強大意志力才能堅持下去。
二、地中海飲食（Mediterranean Diet）地中海飲食，融合了來自地中海沿岸國家居民的飲食習慣，例如法國、希臘、意大利、西班牙等地。地中海飲食包括有益心臟健康的食物，包括大量蔬菜、穀物、魚類、水果、豆類、堅果，以橄欖油為主要脂肪來源，還包括酸奶、奶酪等奶製品和少量紅肉。
優點：容易遵循
缺點：沒有明確的飲食卡路里指南
三、原始人飲食（Paleo Diet）原始人飲食法，意即效仿穴居原始人的飲食習慣，只吃純天然食物，包括未經加工的肉類、魚類、蔬菜、水果、堅果和種子，避免食用穀物、乳製品、豆類和精製糖。
優點：降血壓。
缺點：飲食中缺乏可預防心臟病和糖尿病的全穀物，恐對健康造成影響。
▲ 原始人飲食法，指的是只吃純天然的食物。（示意圖／Pixabay）
四、激瘦飲食法（Sirtfood Diet）英國樂壇天后愛黛兒（Adele）靠著激瘦飲食法，搭配有氧、彼拉提斯等運動，6個月内成功瘦下19公斤，再度路面時引起粉絲驚呼「瘦成紙片人」。激瘦飲食法指的是大量攝取含有能活化體內乙酰化酶（Sirtuin）的食物，例如紅酒、黑巧克力、核桃、咖啡、特級初榨橄欖油等，在短時間内達到減重效果。
優點：飲食富含微量營養素、抗氧化劑。
缺點：難度大
五、生酮飲食（The Ketogenic Diet）生酮飲食是近年來最受討論和爭議的飲食法之一。生酮飲食指的是一天攝取75%脂肪、20%蛋白質和5%碳水化合物。透過高脂肪、低碳水、適量蛋白質的飲食模式，強迫人體燃燒脂肪，模擬「飢餓狀態」，讓身體產生「酮體」，取代葡萄糖成為能量來源，而達到減脂效果。
優點：降血糖
缺點：減重效果不佳
延伸閱讀
缺維生素D更早死？ 研究：攝取未達「這劑量」 死亡風險恐高出36%
微波不會致癌 營養師：更應當心「4風險」、易「爆炸」食物！