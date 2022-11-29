上班提神不靠咖啡！營養師推薦9種「抗疲勞」天然食材

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燕麥
燕麥含有豐富的膳食纖維，可以幫助穩定血糖，血糖如果沒有起伏過大就不容易產生疲憊感；經常久坐的學生或上班族也可以適量攝取燕麥來幫助消化。
現在很流行的「燕麥奶拿鐵」對有乳糖不耐症的人來說是個好選擇，不過余朱青提醒，燕麥不是奶，而是富含碳水化合物的全穀雜類，也就是澱粉，與牛奶的營養成份不同；一份250毫升的燕麥奶約有126大卡，相等於將近半碗白飯的熱量，所以在執行低醣低碳減重的朋友們，在攝取燕麥或燕麥奶拿鐵時就要留意份量。
香蕉
香蕉是一年四季都可取得的食材，富含鉀，能維持神經功能。上班時想睡覺、運動後昏沉沒力氣，都可補充一根香蕉。
藍莓
有時候覺得疲勞有可能是長時間看電腦、手機、用眼過度所造成的疲憊感，建議可以吃一些讓眼睛放鬆的食物。100公克的藍莓，含有94.3mg的花青素，可以幫助放鬆眼部，另外，盯螢幕久了也別忘了起來走走看看遠方。
水
多喝水可以增進血液循環並帶走體內廢物，將身體堆積的廢物等代謝掉。水不止沒有熱量，還能消除疲勞。
菠菜
菠菜富含，有助提振精神。
堅果
堅果含Omega-3，幫助降低焦慮。
鷹嘴豆
富含鋅的鷹嘴豆，多吃可增強體力。
牛蒡
牛蒡含有鎂，能紓解壓力。
豆芽
富含鈣質的豆芽，吃了有助消除不安感。
本文經 營養師余朱青 臉書粉專《余朱青 營養師》授權報導
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