三成中風患者恐二度中風！不明原因中風需警覺　恐為卵圓孔未閉合

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發生中風原因很多，其中部份無高血壓、糖尿病、心血管疾病病史，卻時常發生找不出原因的小中風，也可能是天生的「卵圓孔未閉」引起！透過微創心導管手術將卵圓孔關閉，能降低高達97%缺血性中風再次發生的風險 ，呼籲民眾提高警覺，及早治療。
高達三成患者找不出明確病因、可能為卵圓孔未閉造成中山醫學大學附設醫院兒童心臟科郭業文醫師表示，血管或心臟所產生的血塊跑到腦血管就可能造成腦中風，腦中風可分出血性及缺血性兩種，以缺血性腦中風佔多數 。缺血性腦中風的病因包括：大血管粥狀硬化腦血栓、非粥狀硬化血管疾病、心源性腦栓塞等多種原因 ，但有高達約三成患者找不出明確病因 ，這些患者中又有五成合併有開放性卵圓孔(卵圓孔未閉)，恐造成反覆中風，影響行動、認知等，間接增加死亡率。
兩成卵圓孔未閉而不自知 反覆中風後遺症加劇，死亡率更高胎兒肺臟未發育完全時，回到右心房的血液會經卵圓孔進到左心房，再進入左心室，然後送往全身 。一般而言，出生5~7個月後卵圓孔會漸漸閉合，將左、右心房分隔開，若一歲之後還沒完全關閉，就叫「卵圓孔閉鎖不全」、「卵圓孔未閉」或「開放性卵圓孔」。而當血栓在靜脈中形成時，可能經卵圓孔通過左心房、左心室、主動脈而到腦部進而造成中風。正常人有1/4~1/5沒有閉合而不自知 ，其中約1/3可能有機會出現中風，所以不能忽視卵圓孔未閉可能潛藏的危機。郭業文醫師表示，門診就曾遇過三十多歲男性發生中風，狀況僅單側肢體無力、症狀時好時壞… 看過神經內科、做過頸部超音波檢查但都找不出原因，最後來心臟內科檢查才發現是卵圓孔未閉，經過微創心導管手術後才終於解除警報。
微創心導管手術傷口小、復原快 有效降低再度中風的風險若經檢查確定卵圓孔未閉，可進行微創心導管手術利用導管放置關閉器封閉卵圓孔。以前傳統外科手術傷口大、復原慢，而且有引發心律不整的風險，術後也可能出現感染、蟹足腫以及美觀等問題；現在採取微創心導管手術，傷口小、復原快、處置時間快，只要住院兩天即可出院，除了傷口輕微瘀青，或極少數出現打針造成血管損傷之外，幾乎無其他併發症，更重要的是，手術後能減少97%以上再度中風的風險。
郭業文醫師提醒，研究發現曾發生中風合併有卵圓孔未閉，再中風風險比較高；若未積極處置，容易再度引發中風，具數據顯示，第一次發生中風五年內，有三到三成五會再次中風，十年內復發的機率則高達五成左右 ，且一次比一次嚴重。然現今已有微創治療可有效治療，呼籲民眾若有不明原因反覆中風，千萬要提高警覺，懷疑是否為卵圓孔未閉所影起，盡早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55917
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