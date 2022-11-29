準備跨年！專家點名「5星座」被財神眷顧　財運直接起飛

三成中風患者恐二度中風！不明原因中風需警覺　恐為卵圓孔未閉合

三成中風患者恐二度中風！不明原因中風需警覺　恐為卵圓孔未閉合
三成中風患者恐二度中風！不明原因中風需警覺　恐為卵圓孔未閉合

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】在台灣，每年有 3~5 萬多人「腦中風」，是目前國人十大死亡率中僅次於「癌症」之第二位死因，平均每年有 1.3~1.5 萬人死亡 ，但若將不同的癌症個別統計，則腦中風超越所有單一類疾病，為最主要死因。根據台大醫院對於 1995~2000 年的腦中風個案統計分析，發現最多的是腦梗塞（缺血性腦中風），約佔6至7成；另一個則是「腦內出血」，約佔2成；其他未明之腦血管疾病佔約佔2成。腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終生的發生率是六分之ㄧ；根據世界衛生組織的統計全世界每年約有1,500萬人中風。其中有500萬人死亡，另有500萬人永久殘疾，給家庭和社區造成極大的負擔。在臺灣中風更是成人殘障的第一要因，更是使用健保資源前三名的疾病。

我是廣告 請繼續往下閱讀
發生一次中風後，有三成患者會再度中風，無論肢體殘障程度、後遺症都比第一次嚴重，死亡率也更高 ;有家族病史、三高、心房顫動等都是中風高危險群。

發生中風原因很多，其中部份無高血壓、糖尿病、心血管疾病病史，卻時常發生找不出原因的小中風，也可能是天生的「卵圓孔未閉」引起！透過微創心導管手術將卵圓孔關閉，能降低高達97%缺血性中風再次發生的風險 ，呼籲民眾提高警覺，及早治療。

高達三成患者找不出明確病因、可能為卵圓孔未閉造成

中山醫學大學附設醫院兒童心臟科郭業文醫師表示，血管或心臟所產生的血塊跑到腦血管就可能造成腦中風，腦中風可分出血性及缺血性兩種，以缺血性腦中風佔多數 。缺血性腦中風的病因包括：大血管粥狀硬化腦血栓、非粥狀硬化血管疾病、心源性腦栓塞等多種原因 ，但有高達約三成患者找不出明確病因 ，這些患者中又有五成合併有開放性卵圓孔(卵圓孔未閉)，恐造成反覆中風，影響行動、認知等，間接增加死亡率。

兩成卵圓孔未閉而不自知　反覆中風後遺症加劇，死亡率更高

胎兒肺臟未發育完全時，回到右心房的血液會經卵圓孔進到左心房，再進入左心室，然後送往全身 。一般而言，出生5~7個月後卵圓孔會漸漸閉合，將左、右心房分隔開，若一歲之後還沒完全關閉，就叫「卵圓孔閉鎖不全」、「卵圓孔未閉」或「開放性卵圓孔」。而當血栓在靜脈中形成時，可能經卵圓孔通過左心房、左心室、主動脈而到腦部進而造成中風。正常人有1/4~1/5沒有閉合而不自知 ，其中約1/3可能有機會出現中風，所以不能忽視卵圓孔未閉可能潛藏的危機。郭業文醫師表示，門診就曾遇過三十多歲男性發生中風，狀況僅單側肢體無力、症狀時好時壞… 看過神經內科、做過頸部超音波檢查但都找不出原因，最後來心臟內科檢查才發現是卵圓孔未閉，經過微創心導管手術後才終於解除警報。

微創心導管手術傷口小、復原快　有效降低再度中風的風險

若經檢查確定卵圓孔未閉，可進行微創心導管手術利用導管放置關閉器封閉卵圓孔。以前傳統外科手術傷口大、復原慢，而且有引發心律不整的風險，術後也可能出現感染、蟹足腫以及美觀等問題；現在採取微創心導管手術，傷口小、復原快、處置時間快，只要住院兩天即可出院，除了傷口輕微瘀青，或極少數出現打針造成血管損傷之外，幾乎無其他併發症，更重要的是，手術後能減少97%以上再度中風的風險。

郭業文醫師提醒，研究發現曾發生中風合併有卵圓孔未閉，再中風風險比較高；若未積極處置，容易再度引發中風，具數據顯示，第一次發生中風五年內，有三到三成五會再次中風，十年內復發的機率則高達五成左右 ，且一次比一次嚴重。然現今已有微創治療可有效治療，呼籲民眾若有不明原因反覆中風，千萬要提高警覺，懷疑是否為卵圓孔未閉所影起，盡早治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55917

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

5種「熱門飲食減肥法」優缺點整理！重點畫起來　不用捨棄美食也可以瘦

上班提神不靠咖啡！營養師推薦9種「抗疲勞」天然食材

躁鬱症越復發症狀越嚴重！　長效針劑助持續穩定治療

大腸癌晚期仍有手術希望！？ 50歲父親靠標靶藥重獲新生

我是廣告 請繼續往下閱讀